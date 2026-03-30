Paco Rabal, el genio que rechazó Hollywood por no aprender inglés

FlixOlé rinde un sentido homenaje cinematográfico a una de las figuras más imponentes de la interpretación española: Paco Rabal. Lo hace con más de cincuenta títulos dedicados exclusivamente al actor murciano que recorren las distintas etapas de una carrera marcada por la versatilidad actoral y un carisma que traspasó las fronteras nacionales.

Gracias a la inmensa labor de conversación y recuperación de nuestro patrimonio cinematográfico, FlixOlé ha rescatado cuatro obras fundamentales que ya están disponibles para el público: Llanto por un bandido, de Carlos Saura; Fra Diávolo, una coproducción italiana; Trío de damas, una comedia junto a Laura Valenzuela; y Goya, historia de una soledad.

Este último título es especialmente relevante, pues muestra a un Rabal joven interpretando al genio de Fuendetodos, un papel que retomaría años más tarde en Goya en Burdeos. Paco Rabal fue capaz de trabajar en Francia e Italia, convirtiéndose en un actor de registro internacional que, sin embargo, siempre mantuvo sus raíces profundamente ancladas en la cultura española.

Paco Rabal en 'Fra Diávolo'.

Un punto de gran interés en el resumen es la anécdota sobre su posible salto a Hollywood. A Paco Rabal se le ofreció un papel protagonista en el clásico The French Connection (Contra el imperio de la droga), pero su negativa a aprender inglés le hizo rechazar la oportunidad, recomendando en su lugar a su gran amigo Fernando Rey. Este gesto no sólo define su desapego por la fama artificiosa, sino también su integridad personal.

A pesar de su conocida militancia comunista, Rabal mantuvo una estrecha amistad con directores vinculados al régimen, como José Luis Sáenz de Heredia. Esta capacidad de anteponer la amistad y el arte a las trincheras políticas es un valor que se destaca como ejemplo de una España que buscaba la concordia a través de la cultura.

'Los Santos inocentes'.

La colección recoge evidentemente Los santos inocentes, la obra maestra de Mario Camus basada en la novela de Miguel Delibes. Rabal imprimió tanta verosimilitud al personaje de Azarías que logró una conexión emocional tan potente que, en las salas de cine, el público estallaba en aplausos tras la escena de la ejecución del señorito. Esta película marcó un antes y un después en su trayectoria.

Problemas de pareja

Además, FlixOlé ofrece el ciclo titulado Problemas de pareja. Esta colección incluye estrenos como Mi relación con Ana, La noche más hermosa y A la pálida luz de la luna, todas ellas protagonizadas por otro gigante, José Sacristán. El ciclo analiza las dinámicas sentimentales y las contradicciones del amor desde diversos géneros, desde el drama intelectual hasta la comedia de enredo. Otros clásicos del cine italiano como Celos a la italiana y Divorcio a la italiana, con Marcello Mastroianni, demuestran la influencia mutua entre las cinematografías mediterráneas y la importancia de las coproducciones europeas.

¿Dónde pongo este muerto?

Finalmente, el descubrimiento del mes en la plataforma corresponde a ¿Dónde pongo este muerto?, una película de 1.962 con guion del maestro Rafael Azcona y actuaciones de Fernando Fernán Gómez y Miguel Gila. Esta obra forma parte de la colección Los muertos no se tocan, que rinde tributo a la comedia negra española, un género que utiliza el humor macabro para sortear la censura y realizar una crítica social ácida.

'¿Dónde pongo este muerto?'.

FlixOlé se confirma como una herramienta indispensable para cualquier espectador que desee disfrutar de cine de alta calidad y redescubrir las joyas ocultas que han dado forma a la identidad cultural de España.