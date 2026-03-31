Un artículo del antiguo ejecutivo de Amazon Roy Price publicado en el New York Times a colación del éxito de taquilla de la película Proyecto Salvación está generando polémica en la industria de EEUU.

El film, una aventura de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling, pone el acento en la amistad y la investigacion cientifica, ha recaudado más de 300 millones de dólares en apenas un par de semanas de exhibición mundial solo en salas. La película más taquillera en la historia del estudio que Price colaboró a fundar.

Y una advertencia para Hollywood, según éste, que debería priorizar la diversión, el optimismo y la clase de artesanía en sus películas tras años dependiendo de franquicias y determinadas cuestiones de agenda social y política.

"Los elementos dionisíacos del entretenimiento popular —la irreverencia, la franqueza sexual y el humor vulgar, incluso escatológico— fueron relegados a un segundo plano mientras la industria buscaba corregir errores históricos", escribe Price.

El resultado, que "una censura inconfundible y el temor a decir o hacer algo inapropiado parecían dominar el proceso creativo. Las consideraciones culturales y políticas desempeñaron un papel fundamental, no solo en qué películas se producían, sino también en cómo se definía su éxito. ¿Qué parecía importar menos? Asegurarse de que el público llenara las salas".

Lee, por tanto, señala la necesidad de un cambio en la agenda "woke" que ya se esta produciendo y que priorizaría el entretenimiento por encima de otros elementos culturales como la diversidad o el miedo a ofender, que repercute en la censura. Todo eso impulsaría un cambio a films más arriesgados y novedosos.

El ejecutivo se muestra optimista sobre la entrada en esta nueva era de cine basado en conceptos originales, no reboots, remakes y secuelas de la última década, con Hollywood resistiéndose a la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca.

El público no quiere ser adoctrinado sino entretenido, da a entender sin utilizar la palabra "woke", un elemento que se extiende a las galas de premios como los Oscar, convertidas en una alfombra roja de activismo social y superioridad moral. Y una época en la que plataformas como TikTok o Youtube comenzaron a ser valoradas como alternativa al cine.