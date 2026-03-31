Cuando el terror venía del espacio exterior: aliens que no te dejan en paz

En una reciente tertulia cinematográfica que respira esa defensa de la excelencia individual que tanto valoramos, se ha analizado la figura de Steven Spielberg y su posible regreso al cine de extraterrestres. El debate en Prohibido contar ovejas de esRadio comienza recordando la icónica melodía de cinco notas de Encuentros en la Tercera Fase, una obra maestra que definió la relación de la humanidad con lo desconocido.

Todo a colación del proyecto ultra secreto en el que el director colabora nuevamente con el guionista David Koepp, de Parque Jurásico. Este posible retorno al cine alienígena y de ciencia ficción se ve como un acto de libertad creativa frente a la saturación de franquicias modernas, ofreciendo una relectura contemporánea del cine de alienígenas que le dio a conocer en los setenta y ochenta.

Y es que en El Día de la Revelación, al igual que en Encuentros.... se menciona la técnica del lenguaje universal a través de la música y las matemáticas. El film beber directamente de la estética de los años setenta y reivindicar el cine con efectos especiales como, también, el arte de la sugestión.

La conversación toma un giro más visceral al recordar Species, estrenada en 1995. Esta película, que contó con el diseño del genio H.R. Giger, es recordada por su mezcla de terror y erotismo alienígena. Se destaca la maestría técnica necesaria para crear una criatura que, aunque perturbadora, poseía una atracción magnética personificada en la figura de Natasha Henstridge. Los tertulianos subrayan que, a diferencia de los productos manufacturados de la actualidad, cintas como estas se atrevían a explorar los límites del horror biológico sin las ataduras de la corrección política que hoy asfixia a gran parte de la industria de Hollywood.

Otro punto clave de la charla es la comparativa entre las versiones de The Thing. Se analiza la obra de 1951 El enigma de otro mundo, dirigida por Howard Hawks frente al remake de 1982 de John Carpenter. Se menciona que la versión de Carpenter, hoy considerada un pilar del cine de terror, fue un fracaso inicial debido a la coincidencia con el estreno de E.T., precisamente el pilar del cine de extraterrestres amistosos del anteriormente citado Spielberg, con la que coincidió en cartelera. Esto sirve de base para una reflexión sobre cómo el gusto del público y la crítica especializada a veces tardan décadas en reconocer la verdadera genialidad que se esconde tras una propuesta arriesgada e independiente de espíritu.

El grupo también rescata del olvido títulos de culto como Xtro, calificada como una película de videoclub sucia y morbosa, famosa por su inquietante escena de un parto alienígena. Este tipo de cine, que floreció bajo el amparo de la libertad de mercado que permitía la distribución en video, representa una época de audacia narrativa difícil de replicar hoy. Se comenta que el espectador de entonces no necesitaba ser tutelado por el Estado ni por comités de ética, sino que buscaba el impacto emocional directo que solo el género fantástico más crudo podía ofrecer.

No podía faltar la mención a la legendaria productora Cannon Films y sus fundadores, Menahem Golan y Yoram Globus, en relación con el remake de Invasores de Marte dirigido por Tobe Hooper. El relato sobre el caos productivo de la Cannon y cómo se confundían los contratos de los actores (como el caso de Sharon Stone en Allan Quatermain y la Ciudad Perdida del Oro) sirve para ilustrar una era de emprendimiento audaz. El film es un remake de un título de la Edad de Oro del género, los años 50, bajo la perspectiva de la que resultó ser su segunda Edad de Oro, los 80.

Finalmente, se aborda La invasión de los ladrones de cuerpos de Philip Kaufman como la cumbre de la paranoia alienígena. Se discute cómo el extraterrestre ha servido históricamente como metáfora política del invasor o del enemigo ideológico, desde el comunismo en los años cincuenta hasta la desconfianza en las instituciones militares en los setenta. Porque el cine es donde la humanidad refleja sus miedos más profundos, y la excelencia creativa de estos directores reside en su capacidad para cuestionar la realidad establecida a través de la fantasía.