"No se debe mentir"; esta frase seguro que se la hemos dicho decenas de veces a nuestros hijos de la misma manera que nos la dijeron nuestros padres y abuelos. Pero es una norma que se debe llevar a la práctica a rajatabla. ¿Qué pasa con las mentiras piadosas? ¿Y con la que mantiene la magia de la Navidad?

La producción española Lapönia llega con el aval de haber sido un éxito previo en los escenarios teatrales. Protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Vebjørn Enger y Ángela Cervantes, la cinta plantea un dilema pedagógico de gran calado: la conveniencia de mantener la ilusión de Papá Noel frente a la cruda sinceridad. El conflicto estalla cuando dos parejas se reúnen en Finlandia y una de las niñas desvela la verdad a su primo, desencadenando una guerra de valores sobre la educación y la protección de la infancia.

Escena de Lapönia.

La película Lapönia no solo busca la sonrisa del espectador, sino que invita a una reflexión sobre la verdad y cómo las mentiras piadosas configuran nuestra cultura. Natalia Verbeke y Julián López interpretan a los padres que viajan con toda la ilusión del mundo a la tierra del frío, mientras que los personajes de Ángela Cervantes y Vebjørn Enger representan esa nueva corriente de padres que apuestan por una transparencia absoluta desde los seis meses de edad.

Este choque de trenes se produce en un entorno idílico, lo que acentúa el contraste entre la magia de la Navidad y el racionalismo más severo, convirtiendo lo que debería ser una cena de Nochebuena tranquila en un campo de batalla dialéctico.

Título original: Lapönia

Género: Comedia - Familiar

País: España

Año: 2026

Duración: 89 minutos

Director: David Serrano

Reparto: Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes, Vebjørn Enger

Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026

Distribuidora: A Contracorriente Films

Los estrenos de Semana Santa nos traen una interesante encrucijada sobre cómo educar a los hijos en Lapönia, una comedia de terror sobre una novia que lucha por su vida en Noche de bodas 2, una gran Carmen Maura en Calle Málaga, la animada Super Mario Galaxy y un debate sobre la eutanasia en La Grazia. Los repasamos todos.

Arraigo en otro país

Calle Málaga, una de las joyas presentadas en el reciente Festival de Cine de Málaga, está dirigida por la aclamada realizadora marroquí Maryam Touzani, quien posee ascendencia española. La película se sitúa en Tánger y nos presenta a una Carmen Maura magistral en el papel de María Ángeles, una mujer de 79 años. La trama gira en torno al conflicto de propiedad que surge cuando su hija, interpretada por Marta Etura, decide vender la casa familiar que está a su nombre y llevarse consigo a su madre a Madrid. La tensión entre el arraigo emocional de la madre y la necesidad económica de la hija construye un relato íntimo y desgarrador sobre el paso del tiempo y el respeto a nuestros mayores.

La película denuncia sutilmente la frialdad de las nuevas generaciones ante el patrimonio sentimental, recordándonos que un hogar no es solo una estructura de paredes y techos, sino el depositario de toda una vida de recuerdos, amistades y lutos imposibles de cuantificar con dinero.

Título original: Calle Málaga

Género: Drama

País: España - Marruecos

Año: 2025

Duración: 116 minutos

Directora: Maryam Touzani

Reparto: Carmen Maura, Marta Etura, María Alfonsa Rosso

Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026

Distribuidora: Caramel Films

Carmen Maura en Calle Málaga.

Debate sobre la eutanasia

En el ámbito del cine de autor internacional, llega La Grazia, la última obra del maestro italiano Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo a la cabeza, la cinta explora la decadencia del poder a través de la figura del presidente saliente de Italia. En un estilo marcadamente sorrentiniano, se analiza el peso de la fama, la influencia y el vacío que queda cuando se abandona el mando.

La película adquiere un cariz profundamente político al tratar la tramitación de una ley de eutanasia. Bajo una mirada crítica con el intervencionismo estatal, se muestra cómo los gobernantes pretenden legislar sobre la vida y la muerte para evadir sus propios dilemas morales, convirtiendo el final de la existencia en un mero trámite administrativo que el protagonista debe decidir si sancionar o rechazar.

Título original: La grazia

Género: Drama

País: Italia

Año: 2025

Duración: 131 minutos

Director: Paolo Sorrentino

Reparto: Toni Servillo

Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026

Distribuidora: MUBI

La Grazia.

Animación y terror con humor negro

Además llega para el público familiar el gran evento de Super Mario Galaxy. Tras el éxito arrollador de la primera entrega, que superó los 1.300 millones de dólares en taquilla, esta secuela expande el universo de Nintendo llevando a Mario, Luigi y la Princesa Peach a una aventura a través de las estrellas. Para los amantes de las emociones fuertes, se estrena Noche de bodas 2, otra secuela que en este caso mantiene el tono de humor negro y terror que hizo popular a la primera parte, recuperando a la novia superviviente.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers de los estrenos de Semana Santa.