Carmen Maura ante su escena de sexo a sus 80 años: "Me importó un bledo"

Hay películas que conectan con el espectador de una forma especial, y es el caso de Calle Málaga, como demuestran los premios del público que ha ganado en festivales como el de Venecia o el de Mar del Plata.

La trama de Calle Málaga es la de María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos. Un día recibe la visita de su hija Clara (Marta Etura) con una noticia bomba: va a poner a la venta el piso ya que está a su nombre. Está en un proceso de divorcio y necesita dinero. Su idea es llevarse a su madre a vivir con ella a Madrid, pero no contaba con la negativa de su progenitora. La película está dirigida por la directora marroquí Maryam Touzani, que se inspiró libremente en su abuela española para esta historia.

Carmen Maura aborda con franqueza el desafío que supuso protagonizar una cinta en la que su personaje está en todas las secuencias: "Me dijo dos cosas, que tenía todas las secuencias todos los días y que me tenía que desnudar". La actriz añade que "Desnudarme me importó un bledo, pero todas las secuencias todos los días... acabé agotada". La actriz madrileña, que siempre se ha caracterizado por su sinceridad, dice que la directora es "Muy intensa y pesada, lo digo porque me ha dado permiso".

Por su parte, Marta Etura ofrece una perspectiva fascinante sobre su papel de hija antagonista, un personaje que, en una primera lectura del guion, podría resultar antipático. Sin embargo, la actriz logra dotar de humanidad a esta mujer asfixiada por la precariedad económica y las dificultades de la conciliación familiar. El conflicto surge cuando la hija intenta forzar la venta de la casa materna en Tánger para solucionar sus propios problemas financieros en Madrid. Este choque de intereses pone de relieve el egoísmo generacional. Etura explica que "Pensé qué personaje más feo, traté de entender ese personaje, por qué actúa como actúa".

En este sentido, Carmen Maura subraya que "Quiero defender a todas las señoras que hagan lo que les dé la gana, que cuando seas viejecita nadie te manipule, ni familia, ni nietos, ni sobrinos, ni la madre que los parió". Las actrices coinciden en que la ausencia de escucha real es el germen de la mayoría de los conflictos domésticos. En la película, la comunicación se rompe hasta el punto de que la madre debe realizar actos de rebelión para ser vista.

Sexo a los 80

Uno de los aspectos más valientes del filme es el tratamiento de la sexualidad en la vejez. Maura defiende con naturalidad la escena de deseo rompiendo tabúes que todavía pesan en la gran pantalla. El deseo, sostiene la actriz, es una llama que no se apaga con los años, y su representación es una forma de reivindicación vitalista frente a la decrepitud que el cine suele asociar con la tercera edad. La película se niega a retratar a la protagonista como una víctima, convirtiéndola en una mujer que abraza la vida con todas sus consecuencias.

¿Le daba miedo la escena? "Ninguno, le preocupaba mucho más al chico, muchísimo más, él estaba nerviosísimo, le daba más corte, pero a mí nada". Jugaba con ventaja: "Yo tenía que llevar el control de la cosa un poco". El rodaje en escenarios como el cementerio o las calles de Tánger aporta una carga simbólica muy potente. Maura relata con humor cómo las visitas a las tumbas de amigos y familiares se convierten en actos de fidelidad a la memoria, lejos del tenebrismo habitual.

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