'La Grazia': el dilema de Sorrentino sobre la eutanasia y el perdón

Paolo Sorrentino ha estrenado su película más intelectual hasta la fecha. La Grazia se estrena el 1 de abril en España y ofrece una reflexión en torno a la eutanasia. Con Toni Servillo como protagonista indiscutible y un guion que escribe el director napolitano, la historia sigue a Mariano De Santis, presidente ficticio de la República Italiana en los últimos meses de su mandato. Como última medida deberá afrontar (o no) la firma de la ley de eutanasia.

Alineado o no con los últimos acontecimientos morales en España, el director de La gran belleza ataca un problema social que atañe a todo Occidente. Para ello, no abandona del todo su genial barroquismo, pero se contiene un poco más de lo que nos tiene acostumbrados para encerrarse en la psicología de un presidente de la República Italiana, democristiano, juez y católico convencido, que se enfrenta a la ley de eutanasia. El dilema político no es más que un pretexto para plantear un debate moral.

Valentía, dudas y fe

Toni Servillo, siempre excepcional a las órdenes de Sorrentino, es Mariano De Santis, un presidente viudo que afronta los que serán sus últimos meses en el Quirinale, una de las residencias oficiales del jefe del Estado. Su figura podría estar inspirada en Sergio Mattarella. Con esta premisa, asistimos a la tensión de un hombre que no sabe qué debe hacer, ni qué dirección tomar. Su fe choca con la decisión del Parlamento. Servillo es, en todo momento, el rostro de la película. Lo veremos siempre manteniendo una elegancia antigua, con su cigarrillo y con un rostro sereno, pero expresando a cada paso sus incertidumbres. Se podría decir que La Grazia ensaya sobre el lema del establo de nuestro presidente: Virtus in periculis firmior o lo que es lo mismo: "La virtud se fortalece ante el peligro".

Paolo Sorrentino aprovecha para recordarnos que la duda nos hace civilizados, pero al mismo tiempo empadronarse en ella muestra un espíritu cobarde. Si bien el amor paternofilial y el amor perdido hacen acto de presencia, La Grazia introduce a dos asesinos como posibles perpetradores de la digna muerte. En un caso, un hombre mata a su mujer con Alzheimer ante su sufrimiento insoportable; todo el pueblo (o casi) pide el indulto para este profesor que obró, según ellos, por compasión. En otro, tenemos a una mujer presa de continuos malos tratos que asesina a la que era su pareja en un ejercicio de defensa propia, difícil de sostener jurídicamente. Por tanto, junto con la ley de eutanasia, De Santis tiene dos carpetas más piden su atención. La pregunta es evidente: ¿quién merece la gracia?

A pesar de plantear una historia aparentemente administrativa y jurídica, por decirlo de algún modo, la cinta mantiene el ritmo de principio a fin gracias a los pulsos visuales del director, la distinción de Servillo, y una narración fragmentaria pero coherente. Casi con tintes de thriller político y psicológico, Sorrentino más que aburrir dibuja órbitas en torno a una duda profunda, sincera y compleja, cuyo compromiso contrasta, por su delicadeza, con el habitual posicionamiento que suelen tomar otros directores. No es aburrida, pero sí un ejercicio intelectual que en otras ocasiones ha sabido esculpir con mejores sutilezas.

Junto a De Santis, veremos a su hija, una mujer luchadora que espera ganarse el favor del padre; una amiga de la infancia y crítica de arte, que trufa de humor la seriedad de la película; y un Papa que hace de su asesor espiritual y parece más un gurú que cabeza de la Iglesia de Roma. En ese punto, Sorrentino podría haber sido mucho más atrevido.

El resultado es el menos trepidante y colorido de los trabajos de Paolo Sorrentino. Si con Parthenope planteaba un derroche visual que coqueteaba con lo onírico, y en Fue la mano de Dios, repasaba su autobiografía con una nostalgia elegante, La Grazia es más serena y más contenida; más ensayística que seductora. Aun así, si tuviéramos el poder para ejercer el perdón y la potestad para otorgarle a los hombres la decisión última sobre sus vidas, más nos valdría albergar dudas.