Mascotas humanizadas y drama frente al totalitarismo nazi en los estrenos de streaming

Los estrenos cinematográficos en las plataformas de streaming, son variados, desde la comedia ligera hasta el drama histórico más crudo. La oferta de esta semana destaca por su diversidad, permitiendo al espectador navegar entre propuestas que invitan a la reflexión social y otras diseñadas para el puro entretenimiento comercial, siempre bajo el prisma de la calidad que las grandes distribuidoras intentan mantener en sus catálogos digitales.
¿El problema es el animal?
El repaso comienza en Netflix con la película alemana Come, reza, ladra. A pesar de que su título pueda recordar a la famosa cinta de Julia Roberts, esta comedia se centra en un grupo de cinco dueños de perros con problemas de conducta que buscan auxilio en un adiestrador legendario en las montañas del Tirol. Lo interesante del guion es cómo traslada el foco de los animales hacia el comportamiento humano, sugiriendo que la verdadera disfuncionalidad reside en los propietarios. Es una crítica velada a la actual deriva de la sociedad hacia la excesiva humanización de los animales de compañía, un fenómeno que a menudo encubre carencias emocionales en las personas.
Título original: Eat Pray Bark - Therapie auf 4 Pfoten
Género: Comedia
País: Alemania
Año: 2026
Duración:
Director: Marco Petry
Reparto: Alexandra Maria Lara, Anna Herrmann, Kerim Waller
Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026
Plataforma: Netflix
Sobrevivir al nacionalsocialismo
Posteriormente, la atención se desplaza a Filmin para comentar El papel de mi vida, una obra que se adentra en el siempre complejo género del cine sobre el nacionalsocialismo. La película narra la historia de Harold May, un bailarín judío estadounidense que acepta actuar en el Berlín de los años 30 sin calibrar inicialmente el peligro que supone el régimen totalitario. Desde una perspectiva que defiende la integridad individual frente a la barbarie colectivista, el filme explora el dilema de un artista que debe usar su talento y coraje para sobrevivir en un entorno donde su identidad lo condena de antemano ante el odio nazi.
Título original: The Performance
Género: Drama
País: Estados Unidos
Año: 2024
Duración: 113 minutos
Director: Shira Piven
Reparto: Jeremy Piven, Robert Carlyle, Maimie McCoy, Steven Berkoff, Adam Garcia
Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026
Plataforma: Filmin
Una bomba en el pecho
Sin abandonar Filmin, también llega a la plataforma Zero, un thriller británico que apuesta por la adrenalina y el entretenimiento puro. La premisa es tan vertiginosa como asfixiante: dos estadounidenses despiertan en Dakar con bombas adosadas al pecho y apenas diez horas para resolver una serie de enigmas y sobrevivir. Es una propuesta que no oculta su naturaleza comercial y que utiliza el suspense como motor principal para mantener al espectador pegado a la pantalla, sin mayores pretensiones intelectuales que la de ofrecer una experiencia cinematográfica intensa y efectiva.
Título original: Zero
Género: Thriller
País: Reino unido
Año: 2024
Duración: 88 minutos
Director: Jean Luc Herbulot
Reparto: Hus Miller, Cameron McHarg, Roger Felmont Sallah, Gary Dourdan
Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026
Plataforma: Filmin
Recomponer una relación paternofilial
De vuelta a Netflix, se presenta El último gigante, una producción española protagonizada por el excelente actor argentino Óscar Martínez. El drama explora las heridas abiertas por el abandono y los vínculos familiares fracturados cuando un guía turístico, Boris, se reencuentra con su padre, Julián, tras veintiocho años de silencio. La película profundiza en la tensión emocional y en la dificultad de reconciliarse con el pasado, utilizando la sombra del abandono como un elemento narrativo que pesa sobre los protagonistas, obligándoles a enfrentar reproches que han estado latentes durante casi tres décadas.
Título original: El último gigante
Género: Comedia dramática
País: España
Año: 2026
Duración: 100 minutos
Director: Marcos Carnevale
Reparto: Oscar Martinez, Matias Mayer, Inés Estévez
Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026
Plataforma: Netflix
El enésimo remake
La plataforma también estrena la dramedia italiana Sobran las palabras, un remake que sigue la estela de La familia Bélier y la oscarizada CODA. En esta ocasión, una joven perteneciente a una familia con discapacidad auditiva descubre un don excepcional para el canto. La trama pone en valor el descubrimiento del talento artístico personal como vía de emancipación, obligando a la protagonista a elegir entre el deber familiar y la realización de su propio camino vital, todo ello narrado con el tono agridulce característico de este tipo de producciones europeas.
Título original: Non abbiam bisogno di parol
Género: Comedia dramática
País: Italia
Año: 2026
Duración: 100 minutos
Director: Luca Ribuoli
Reparto: Sarah Toscano, Serena Rossi, Asia Corvino, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo
Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026
Plataforma: Netflix
Maternidad con humor
Por su parte, Movistar Plus+ incorpora a su catálogo la comedia estadounidense Peques, que aborda la maternidad imprevista desde un ángulo humorístico y contemporáneo. Tras una noche de fiesta que termina en embarazo, la protagonista, Eden, se apoya en su mejor amiga para navegar por las incertidumbres de su nueva situación. La película funciona como una guía emocional en clave de humor sobre los desafíos de la madurez y los cambios drásticos de vida que a menudo llegan sin previo aviso, rompiendo con los planes preestablecidos de la juventud.
Título original: Babes
Género: Comedia
País: Estados Unidos
Año: 2024
Duración: 109 minutos
Director: Pamela Adlon
Reparto: Ilana Glazer, Michelle Buteau, Elena Ouspenskaia, Sandra Bernhard, Oliver Platt
Fecha de estreno en España: 31 de marzo de 2026
Plataforma: Movistar Plus+
Conflictos armados
En un tono mucho más serio y políticamente relevante, Movistar Plus+ ofrece No dejemos que esta noche todo se pierda, un drama ambientado en la antigua Rhodesia (actual Zimbabwe) durante la guerra de los arbustos. A través de los ojos de una niña, la película retrata el trágico apego de una familia a su tierra en medio de la violencia. Bajo una mirada que resalta la importancia de la propiedad privada y la estabilidad institucional, el filme muestra cómo los conflictos bélicos y la inestabilidad política destruyen el tejido social y dejan cicatrices imborrables en las comunidades que solo desean vivir en paz en su territorio.
Título original: Don't Let's Go to the Dogs Tonight
Género: Drama
País: Sudáfrica
Año: 2024
Duración: 102 minutos
Director: Embeth Davidtz
Reparto: Rob van Vuuren, Embeth Davidtz, Andreas Damm, Fezile Mpela
Fecha de estreno en España: 29 de marzo de 2026
Plataforma: Movistar Plus+
Superando obstáculos
Finalmente, el repaso concluye en Acontra+ con El resto de su vida, una cinta inspiradora sobre la superación personal. La historia de un joven con autismo que se propone convertirse en campeón de maratón sirve de catalizador para que su padre encuentre una segunda oportunidad vital.
Es una obra que destaca el valor del esfuerzo individual y la capacidad del deporte para sanar relaciones familiares desgastadas, cerrando así una semana de estrenos rica en matices y opciones para todo tipo de audiencias en el mercado del vídeo bajo demanda.
Título original: Tyson's Run
Género: Drama | Deporte. Autismo / Asperger
País: Estados Unidos
Año: 2022
Duración: 103 minutos
Director: Kim Bass
Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026
Plataforma: Acontra+
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