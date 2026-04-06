Mascotas humanizadas y drama frente al totalitarismo nazi en los estrenos de streaming

Los estrenos cinematográficos en las plataformas de streaming, son variados, desde la comedia ligera hasta el drama histórico más crudo. La oferta de esta semana destaca por su diversidad, permitiendo al espectador navegar entre propuestas que invitan a la reflexión social y otras diseñadas para el puro entretenimiento comercial, siempre bajo el prisma de la calidad que las grandes distribuidoras intentan mantener en sus catálogos digitales.

¿El problema es el animal?

El repaso comienza en Netflix con la película alemana Come, reza, ladra. A pesar de que su título pueda recordar a la famosa cinta de Julia Roberts, esta comedia se centra en un grupo de cinco dueños de perros con problemas de conducta que buscan auxilio en un adiestrador legendario en las montañas del Tirol. Lo interesante del guion es cómo traslada el foco de los animales hacia el comportamiento humano, sugiriendo que la verdadera disfuncionalidad reside en los propietarios. Es una crítica velada a la actual deriva de la sociedad hacia la excesiva humanización de los animales de compañía, un fenómeno que a menudo encubre carencias emocionales en las personas.

Título original: Eat Pray Bark - Therapie auf 4 Pfoten

Género: Comedia

País: Alemania

Año: 2026

Duración:

Director: Marco Petry

Reparto: Alexandra Maria Lara, Anna Herrmann, Kerim Waller

Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

Sobrevivir al nacionalsocialismo

Posteriormente, la atención se desplaza a Filmin para comentar El papel de mi vida, una obra que se adentra en el siempre complejo género del cine sobre el nacionalsocialismo. La película narra la historia de Harold May, un bailarín judío estadounidense que acepta actuar en el Berlín de los años 30 sin calibrar inicialmente el peligro que supone el régimen totalitario. Desde una perspectiva que defiende la integridad individual frente a la barbarie colectivista, el filme explora el dilema de un artista que debe usar su talento y coraje para sobrevivir en un entorno donde su identidad lo condena de antemano ante el odio nazi.

Título original: The Performance

Género: Drama

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 113 minutos

Director: Shira Piven

Reparto: Jeremy Piven, Robert Carlyle, Maimie McCoy, Steven Berkoff, Adam Garcia

Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026

Plataforma: Filmin

'El papel de mi vida'.

Una bomba en el pecho

Sin abandonar Filmin, también llega a la plataforma Zero, un thriller británico que apuesta por la adrenalina y el entretenimiento puro. La premisa es tan vertiginosa como asfixiante: dos estadounidenses despiertan en Dakar con bombas adosadas al pecho y apenas diez horas para resolver una serie de enigmas y sobrevivir. Es una propuesta que no oculta su naturaleza comercial y que utiliza el suspense como motor principal para mantener al espectador pegado a la pantalla, sin mayores pretensiones intelectuales que la de ofrecer una experiencia cinematográfica intensa y efectiva.

Título original: Zero

Género: Thriller

País: Reino unido

Año: 2024

Duración: 88 minutos

Director: Jean Luc Herbulot

Reparto: Hus Miller, Cameron McHarg, Roger Felmont Sallah, Gary Dourdan

Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026

Plataforma: Filmin

Recomponer una relación paternofilial

De vuelta a Netflix, se presenta El último gigante, una producción española protagonizada por el excelente actor argentino Óscar Martínez. El drama explora las heridas abiertas por el abandono y los vínculos familiares fracturados cuando un guía turístico, Boris, se reencuentra con su padre, Julián, tras veintiocho años de silencio. La película profundiza en la tensión emocional y en la dificultad de reconciliarse con el pasado, utilizando la sombra del abandono como un elemento narrativo que pesa sobre los protagonistas, obligándoles a enfrentar reproches que han estado latentes durante casi tres décadas.

Título original: El último gigante

Género: Comedia dramática

País: España

Año: 2026

Duración: 100 minutos

Director: Marcos Carnevale

Reparto: Oscar Martinez, Matias Mayer, Inés Estévez

Fecha de estreno en España: 1 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

'El último gigante'.

El enésimo remake

La plataforma también estrena la dramedia italiana Sobran las palabras, un remake que sigue la estela de La familia Bélier y la oscarizada CODA. En esta ocasión, una joven perteneciente a una familia con discapacidad auditiva descubre un don excepcional para el canto. La trama pone en valor el descubrimiento del talento artístico personal como vía de emancipación, obligando a la protagonista a elegir entre el deber familiar y la realización de su propio camino vital, todo ello narrado con el tono agridulce característico de este tipo de producciones europeas.

Título original: Non abbiam bisogno di parol

Género: Comedia dramática

País: Italia

Año: 2026

Duración: 100 minutos

Director: Luca Ribuoli

Reparto: Sarah Toscano, Serena Rossi, Asia Corvino, Emilio Insolera, Carola Insolera, Antonio Iorillo

Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026

Plataforma: Netflix

'Sobras las palabras'.

Maternidad con humor

Por su parte, Movistar Plus+ incorpora a su catálogo la comedia estadounidense Peques, que aborda la maternidad imprevista desde un ángulo humorístico y contemporáneo. Tras una noche de fiesta que termina en embarazo, la protagonista, Eden, se apoya en su mejor amiga para navegar por las incertidumbres de su nueva situación. La película funciona como una guía emocional en clave de humor sobre los desafíos de la madurez y los cambios drásticos de vida que a menudo llegan sin previo aviso, rompiendo con los planes preestablecidos de la juventud.

Título original: Babes

Género: Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 109 minutos

Director: Pamela Adlon

Reparto: Ilana Glazer, Michelle Buteau, Elena Ouspenskaia, Sandra Bernhard, Oliver Platt

Fecha de estreno en España: 31 de marzo de 2026

​​​​​​​Plataforma: Movistar Plus+

Conflictos armados

En un tono mucho más serio y políticamente relevante, Movistar Plus+ ofrece No dejemos que esta noche todo se pierda, un drama ambientado en la antigua Rhodesia (actual Zimbabwe) durante la guerra de los arbustos. A través de los ojos de una niña, la película retrata el trágico apego de una familia a su tierra en medio de la violencia. Bajo una mirada que resalta la importancia de la propiedad privada y la estabilidad institucional, el filme muestra cómo los conflictos bélicos y la inestabilidad política destruyen el tejido social y dejan cicatrices imborrables en las comunidades que solo desean vivir en paz en su territorio.

Título original: Don't Let's Go to the Dogs Tonight

Género: Drama

País: Sudáfrica

Año: 2024

Duración: 102 minutos

Director: Embeth Davidtz

Reparto: Rob van Vuuren, Embeth Davidtz, Andreas Damm, Fezile Mpela

Fecha de estreno en España: 29 de marzo de 2026

​​​​​​​Plataforma: Movistar Plus+

'No dejemos que esta noche todo se pierda'.

Superando obstáculos

Finalmente, el repaso concluye en Acontra+ con El resto de su vida, una cinta inspiradora sobre la superación personal. La historia de un joven con autismo que se propone convertirse en campeón de maratón sirve de catalizador para que su padre encuentre una segunda oportunidad vital.

'El resto de su vida'.

Es una obra que destaca el valor del esfuerzo individual y la capacidad del deporte para sanar relaciones familiares desgastadas, cerrando así una semana de estrenos rica en matices y opciones para todo tipo de audiencias en el mercado del vídeo bajo demanda.

Título original: Tyson's Run

Género: Drama | Deporte. Autismo / Asperger

País: Estados Unidos

Año: 2022

Duración: 103 minutos

Director: Kim Bass

Fecha de estreno en España: 3 de abril de 2026

​​​​​​​Plataforma: Acontra+

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