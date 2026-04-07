De 'Super Mario' a 'El diablo viste de Prada 2': los grandes estrenos que asaltan la cartelera

La cartelera de las próximas semanas combina cine familiar, biopics, acción y aventuras basadas en videojuegos, con títulos tanto para salas como para plataformas de streaming. Juanma González, desde Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, destacó los estrenos más esperados, hasta finales de este mismo mes.

Super Mario Bros. 2: entretenimiento para toda la familia

La secuela de la franquicia de Nintendo llega tras el éxito de la primera entrega. "La primera fue un éxito. Ahí se vio que había una franquicia nueva de la que tirar. Y además está dirigida al público infantil familiar: yo jugué a Super Mario y tus hijos jugarán a Super Mario", comentó González. A su vez destacó que la película mantiene un enfoque accesible para todas las generaciones.

Michael Jackson: un biopic con música y cronología

Para los amantes de la música, se espera el estreno del biopic de Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jafar Jackson. González explicó que le interesa "sobre todo el director, que está especializado en thrillers y películas policíacas, y aquí escucharemos mucha música, empezando con los Jackson Five. Va cronológico, repasando la vida y el legado de Michael Jackson". La película llegará a los cines el 22 de abril.

El diablo viste de Prada 2: casi veinte años después

La secuela recupera al elenco original y mantiene el espíritu de la primera película. "Satisface a un sector de fans y es un poco la punta de lanza de la temporada que viene después, la de mayo, junio y julio, donde saltan todos los blockbusters y franquicias", apuntó Juanma. La película combina humor, moda y nostalgia, ofreciendo entretenimiento para los seguidores de la saga.

Mortal Kombat 2: acción y adaptación de videojuegos

Entre las adaptaciones de videojuegos, Mortal Kombat 2 se estrena con altas expectativas. "Hubo polémicas con las asociaciones de padres porque lo jugaban niños que no tenían la edad, pero la nueva película apuesta por mantener el espíritu del juego", recordó González. La producción promete acción intensa, efectos visuales y un presupuesto medio, enfocándose en el público fan de la saga.

The Mandalorian y Masters del Universo: universos extendidos

La franquicia Star Wars vuelve a cines con The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal y con Grogu como reclamo central. González señaló que "la serie fue la punta de lanza de la franquicia Star Wars en la era Disney. Esta película probará si el interés por la saga sigue siendo fuerte tras las entregas recientes".

Por su parte, Masters del Universo apuesta por recuperar los míticos juguetes de los años 80 en una nueva saga. González comentó: "Es una apuesta por encontrar una saga nueva. Si funciona, veremos más. Si no, no veremos más porque cuestan mucho de producir".

Toy Story 5 y Supergirl: el cine familiar y de superhéroes sigue fuerte

En junio, Toy Story 5 llevará a los muñecos al mundo digital, enfrentando la tradición de los juguetes con la tecnología moderna: "Todo está cambiando. Esta tablet amenaza un poco el equilibrio del mundo de los muñecos de siempre", explicó González. Por su parte, Supergirl apuesta por el humor dentro del universo DC, con Milly Alcock como protagonista y un tono más juvenil y desenfadado.