Denigrante 'promoción' de Lina Morgan en RTVE: "Insultos, machismo y malos tratos"

La RTVE de Sánchez ha realizado una publicación promocional en su cuenta oficial de X para promocionar la famosa comedia La tonta del bote, protagonizada por Lina Morgan y uno de los grandes éxitos del género español.

Atendiendo a los postulados inclusivos de la nueva RTVE del presidente socialista, el tuit hace más bien poco esfuerzo por defender o definir la película estrenada en 1970.

"La tonta del bote convirtió a Lina Morgan en un fenómeno popular… pero parte de su humor hoy resulta difícil de ver igual", expone la publicación en redes sociales.

"Bromas basadas en insultos, machismo o malos tratos que hoy ya no provocan la misma risa", asegura el tuit concienciado de RTVE.

🎬 'La tonta del bote' convirtió a Lina Morgan en un fenómeno popular… pero parte de su humor hoy resulta difícil de ver igual. Bromas basadas en insultos, machismo o malos tratos que hoy ya no provocan la misma risa. Disponible en #RTVEPlay ℹ️https://t.co/tvnXv8MAE8 pic.twitter.com/xhocmljWbl — RTVE Play (@rtveplay) April 6, 2026

Algunos internautas han llamado la atención sobre el posicionamiento de la publicación, supuestamente promocional de la película, pero en realidad más debida a las políticas woke a las que se debe el partido en el Gobierno. Unas políticas que han dominado el debate cultural de la última década pero que siguen coleando en entes públicos como RTVE.

La "promoción" del film viene acompañada de un clip de 30 segundos donde se exponen los "malos tratos" de la comedia de la fallecida Lina Morgan, coprotagonizada también por el desaparecido Arturo Fernández, en la que la cómica española interpreta a una huérfana un tanto torpe que trabaja de cuidadora de una familia que la maltrata.