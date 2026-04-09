Crítica de 'Mike y Nick y Nick y Alice', una extravagante mezcla de acción y viajes en el tiempo

Mike y Nick y Nick y Alice, estrenada en Disney+, se suma al inminente estreno de Buena suerte, Pásalo bien, no mueras y Atrapando a un monstruo como la oveja negra, la rara de la familia de estrenos, para bien y para mal… o más bien para bien, dado lo uniforme de la producción audiovisual actual.

No es que la película protagonizada por Vince Vauhn, James Marsden, Eiza González y, de nuevo, Vince Vaughn sea cine de autor. Al contrario. Pero es una propuesta que presume de ser voluntariamente extravagante, como las firmadas por Gore Verbinski y Bryan Fuller (que sí han merecido estreno cinematográfico en España). En todo caso Mike y Nick y Nick y Alice tampoco es un Estrenos TV hipervitaminado, como podría deducirse de estreno en plataformas, y ese es el motivo de que la mencionemos días después de su estreno.

La película de BenDavid Grabinski, responsable de poner en escena (animada) el cómic Scott Pilgrim vs el Mundo en esa extrañamente fascinante secuela alternativa pergeñada hace un par de años para Netflix, hace acopio de referencias populares y las despoja de pretensiones para un extraño cruce de cualquier film de mafiosos de Scorsese con cualquier film de acción hollywoodiense. No citaremos Regreso al Futuro para no parecer obvios, y algún lugar estaban las películas de Guy Ritchie, pero la aproximación de Grabinski a la elegancia testosterónica del crimen organizado dista mucho de la del inglés.

La premisa, con un sicario viajando al pasado para advertir a su "yo" de lo que está por venir, incluye también un triángulo amoroso y algunos ribetes de comedia romántica por aquello de contribuir al caos de la propuesta.

Grabinski no hace ni un poco de esfuerzo en ordenarlo, pero es algo deliberado. El film tiene un aspecto visual más que solvente, con Larry Fong (Batman v. Superman) asumiendo la dirección de fotografía y algunas escenas de acción que despiertan el interés de quien… eso, tenga interés en la ejecución de este tipo de films.

Pero Mike y Nick y Nick y Alice también paga el precio, quizá alegremente, de tanta anarquía, con numerosas propuestas o "pitch" argumentales que por sí mismos habrían dado para una película, y almacenados y tirados a la pantalla con la esperanza de que alguno se agarre.

Lo hace gracias al infravalorado Vince Vaughn, capaz de transmitir ternura y peligro cada vez que se lo propone, y también al resto del extraño reparto -que, hay que reconocer, brilla por su calidad intrínseca más que por su química entre ellos-.

Si lo que buscan es un entretenimiento solvente y carente de fatuidad, Mike y Nick y Nick y Alice es una de esas películas que, por utilizar el lenguaje de un sicario como los que interpretan Vaughn y Marsden, hacen el trabajo. Si prefieren una propuesta con alguna idea de dónde ir y cómo contarlo, mejor no. Pero esta "buddy movie" de viajes en el tiempo (esa es la idea del film con la que nos quedamos), descoyuntada y fallida desde el primer minuto hasta el último, tiene un extraño atractivo, algo que se podría denominar encanto, que lleva a cogerle cariño durante y después del visionado.