El cine español ha hecho historia este jueves. El Festival de Cannes ha anunciado las películas que competirán por la Palma de Oro en su Sección Oficial y por primera vez España tendrá tres títulos: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; y Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. En total son 21 los títulos que integran la sección oficial de uno de los festivales de cine más importantes del mundo.

Rodrigo Sorogoyen da un paso más en su relación con el Festival de Cannes. Con su película As Bestas participó en 2023 en la sección Cannes Premiere fuera de concurso y el año pasado presidió el jurado de la Semana de la Crítica de Cannes. Pero esta edición son palabras mayores, competirá por la prestigiosa Palma de Oro con El ser querido, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo. Completan el reparto de nombres como Raúl Arévalo, Raúl Prieto, Melina Matthews o Malena Villa.

'El ser querido'.

La historia aborda la complicada relación entre un padre y una hija: Esteban Martínez, un aclamado director de cine con un pasado de violencia y excesos, y Emilia, una actriz sin éxito. Ambos se juntarán para rodar una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar. La película guarda similitudes con la noruega Valor sentimental que este año ha ganado el Oscar a mejor película internacional. Cosas de los tiempos del cine. Sorogoyen ha conseguido conquistar en varias ocasiones la taquilla francesa con títulos como Madre o As bestas.

Primera vez de Los Javis

La sorpresa, aunque había rumores, ha sido la elección de La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis). Los directores hacen historia a su vez ya que entran a Cannes directamente a la Sección Oficial a concurso con su segunda película sin haber pisado anteriormente las secciones paralelas.

'La bola negra'.

La película cuenta las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas: 1932, 1937 y 2017. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. La obra está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

En el caso de Pedro Almodóvar es su séptima vez en Cannes: Todo sobre mi madre (1999), La mala educación (fuera de competición en 2004), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016) y Dolor y gloria (2019).

Los españoles tendrán que competir por la Palma de Oro con cineastas como el rumano Cristian Mungiu, los japoneses Hirokazu Koreeda y Ryūsuke Hamaguchi, el ruso Andrey Zvyagintsev, el polaco Paweł Pawlikowski o el estadounidense Ira Sachs.

Listado de las 21 películas que compiten por la Palma de Oro: