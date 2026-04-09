Los resultados en China acaban determinando la taquilla de un film. Y el principal competidor de los estrenos internacionales en ese mercado es el nivel de apertura del régimen y las propias películas chinas. Es el caso de Pegasus 3, la tercera entrega de una saga de exitosas comedias deportivas y de acción ambientadas en el mundo de las carreras, que lleva amasados en su mercado original la alucinante cantidad de 617 millones de dólares desde su estreno en febrero de 2026.

Una cantidad que supera, y a mucha distancia, las cifras de otros incontestables éxitos mundiales de la industria de Hollywood. El film escrito y dirigido por Han Han, con un reparto coral de actores chinos va seguido por Proyecto Salvación, la odisea de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling y todavía en cartel, que ha necesitado de su estreno a nivel mundial para alcanzar su cifra actual de 429 millones —que podrían llegar cómodamente a superar los 600 una vez finalice su carrera comercial—.



El fenómeno de Pegasus 3 coloca de nuevo al cine chino a la cabeza en cifras de la taquilla mundial. Sucedió lo mismo el año pasado con la película de animación Ne Zha 2, un cóctel de mitología oriental y artes marciales que sedujo al público de su país y que mereció un notable estreno en el resto del globo, que contribuyeron a rematar unos mareantes 2.267 millones de dólares.

La lista de películas más taquilleras a fecha de abril de 2026 va seguida del film de animación de Pixar y Disney Hoppers, que aún prosigue su trayectoria comercial, y de Cumbres Borrascosas, la romántica y turbia adaptación de Emily Brontë protagonizada por Margot Robbie —más de 236 millones en cines a nivel mundial—. Scream 7, aún en cartel, acaba de rebasar los 200 y acuchilla en el quinto puesto.

Que en China hay un incontestable hambre de cine lo demuestra el quinto puesto: la película épica de artes marciales, Blades of the Guardians, que cuenta con la presencia del veterano Jet Li y también fue estrenada en febrero, lleva también unos excelentes 198 millones en su bolsillo. Scare Out, thriller de espionaje también chino y dirigido por el conocido internacionalmente Zhang Yimou (La casa de las dagas voladoras), ocupa el séptimo puesto con algo más de 186. Otra secuela de acción, esta vez india, Dhurandhar: The Revenge, ocupa el octavo puesto con 210 minutos de persecuciones con la marca de agua de Bollywood: 147 millones y noveno puesto después de Como cabras, cinta de animación norteamericana ambientada en una pista de baloncesto fantástica poblada de animales y que produce el célebre Stephen Curry.

Y para los curiosos y coleccionistas de rarezas audiovisuales —si es que rareza puede ser una comedia de carreras que ha amasado más de 600 millones de dólares—, mencionar que Pegasus 3 cuenta la historia coral de un equipo de pilotos de rally que participa en un enorme torneo por varios países asiáticos. La película, estrenada el día de Año Nuevo Chino, cuenta las diversas trampas y peripecias durante la competición mientras desarrolla las relaciones humanas entre su amplio elenco de participantes.