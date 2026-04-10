Buena suerte, pásalo bien, no mueras es una comedia de ciencia ficción en la que un viajero del futuro interpretado por Sam Rockwell irrumpe en un restaurante y recluta a un grupo de clientes del local. La misión, suicida, es desactivar la Inteligencia Artificial que esa noche está a punto de cambiar el destino de una humanidad idiotizada por teléfonos móviles y redes sociales.

Dirigida por Gore Verbinski, iniciador de la saga Piratas del Caribe, se trata de una comedia negra con la etiqueta de "cine de culto" en cada uno de sus planos. No en vano su recaudación ha sido floja en EEUU. Pero la divertida comedia propone una serie de ideas desoladoras a la par que tremendamente divertidas.

En esta videocrítica para @LDCultura, Juanma González (@confecinepata) te cuenta su opinión de la película, que se estrena en cines españoles el viernes 10 de abril. Da clic al botón de "like" y sigue el canal, activando la campanita para recibir futuras actualizaciones. Y no te olvides tampoco de dejar tu comentario.