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Kira Miró y Salva Reina presentan la película 'Solos' en esRadio
Kira Miró y Salva Reina presentan en esCine la película Solos en donde se habla de la soledad no deseada y la frustración por llegar a los 50 sin haber cumplido tus expectativas.
Kira Miró y Salva Reina en esCine.
Kira Miró habla sobre la frustración de llegar a los 50 sin haber cumplido nuestras propias expectativas.
Salva Reina sobre contarlo todo en una relación: “Evidentemente tu individualidad tiene que estar, pero al final poder compartir con tu pareja y tener esa confianza también está bien".
Kira Miró y Salva Reina entrevistados por Sergio Pérez en esCine.
Kira Miró y Salva Reina demostraron su complicidad durante la entrevista en esCine con momentos realmente divertidos.
Kira Miró reflexionaba con su edad: “flipo tener la edad que tengo, me siento una niñata".
Kira Miró y Sergio Pérez durante la entrevista. Kira entiende a los que tienen la crisis de los 50 porque “tú pensabas que ya habré hecho esto, esto y esto y te ves con 50 y dices no he hecho nada y sigo igual y me siguen dando miedo las mismas cosas".
Salva Reina durante su entrevista en esCine.
Kira Miró y Salva Reina durante la entrevista con Sergio Pérez en esCine. “Los que nacieron en los 70 y 80 y poco se van a sentir identificados con Solos".