¿Qué pasó realmente al final de la Bruja de Blair? 5 teorías del mundo del cine

En una nueva entrega de la sección Las cosas de Palacios, dentro del programa Prohibido contar ovejas, se aborda un fenómeno que fascina a los internautas y pone en jaque las narrativas oficiales de la industria cultural: las fan theories. Como si de una labor de contra-información se tratase, los colaboradores desmenuzan reinterpretaciones de grandes clásicos del cine que nos obligan a mirar más allá de lo que los grandes estudios pretenden vendernos.

La primera de estas teorías vincula de forma inquietante el clásico navideño Solo en casa con la truculenta saga de terror Saw. Se sugiere que el pequeño Kevin McAllister, lejos de ser una víctima inocente de la negligencia parental, es en realidad el embrión del sádico Jigsaw. Su asombrosa capacidad para diseñar trampas que rozan lo psicopático, unida a un entorno familiar que lo abandona sistemáticamente, proporciona el caldo de cultivo ideal para un futuro criminal. La crueldad mostrada por el niño no es un simple juego, sino un preludio del horror absoluto.

Continuando con este ejercicio de deconstrucción cinematográfica, el espacio analiza la sorprendente conexión entre Snowpiercer y Un mundo de fantasía (la versión clásica de Willy Wonka y la fábrica de chocolate). Según los defensores de esta tesis, el tren que recorre un mundo congelado es la culminación de la tecnología excéntrica de Wonka, heredada por Charlie Bucket. La estructura narrativa es idéntica: una sucesión de compartimentos donde los personajes son eliminados uno a uno hasta que solo queda un sucesor digno. Desde una óptica crítica, esto resalta cómo el genio industrial, cuando se desvincula de la realidad, puede transformar un sueño en una distopía tecnológica. Incluso los Oompa Loompas habrían sido sustituidos por niños esclavizados en la maquinaria, un detalle sombrío sobre los costes del mantenimiento de un sistema cerrado y autoritario.

Palacios también rescata la reinterpretación psicológica de Todo en un día. Según esta visión, el carismático Ferris Bueller no es un ser real, sino una proyección mental de su amigo Cameron, siguiendo la lógica de El club de la lucha. Ferris representa el espíritu individualista y rebelde del que carece Cameron, quien vive subyugado por la autoridad de un padre frío y distante. Esta teoría refuerza la idea de que la verdadera libertad a menudo comienza como una revuelta interna contra las estructuras que limitan la autonomía personal, incluso si esa revuelta se manifiesta como un delirio febril mientras el protagonista permanece postrado en su cama.

El escepticismo ante la verdad oficial alcanza su punto álgido con la discusión sobre El proyecto de la bruja de Blair. En este caso, se descarta cualquier elemento sobrenatural para abrazar una explicación mucho más humana y siniestra: no hay bruja, sino una conspiración de los dos compañeros de Heather para aterrorizarla o eliminarla. La ausencia de pruebas visuales del monstruo y la sospechosa desaparición del mapa sugieren un engaño orquestado. Es una lección para el espectador moderno: nunca se debe confiar en las apariencias y siempre hay que buscar la mano del individuo detrás de los sucesos supuestamente inexplicables que dominan el relato público.

Finalmente, el análisis se cierra con la visión post-apocalíptica de Aladdín. Lejos de situarse en el pasado remoto, la historia transcurriría en el año 10.300, en un mundo que ha sobrevivido a una catástrofe global y donde el Genio es el único nexo con el siglo XX. Sus constantes referencias a la pop culture, desde Jack Nicholson hasta Groucho Marx, no serían anacronismos humorísticos, sino los vestigios culturales de una civilización perdida. Esta teoría invita a ver la película como un ejercicio arqueológico disfrazado de cuento de hadas, demostrando que incluso en los productos más inofensivos de Disney subyace una lectura alternativa de la historia que merece ser explorada con ojo crítico.