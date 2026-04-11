El baile de los vampiros, o The Fearless Vampire Killers, parece una parodia de las películas de terror de la Hammer y la Universal... pero es de todo menos inofensiva. Roman Polanski, a un año de dirigir La semilla del diablo, realizó una comedia cartoon que tiene tanto de Scooby Doo como de sus títulos más inhumanos y pesimistas.

Pero El baile de los vampiros es también la película por la que se recuerda a la célebre y malograda Sharon Tate, pareja de Polanski y tristemente asesinada en unos acontecimientos que todavía se recuerdan.

En este nuevo podcast de cine de Par-Impar, Juanma González y Dani Palacios conversan sobre este clásico de la comedia negra en la que Polanski consiguió inyectar un inesperado pesimismo a su cuento de vampiros... además de un punto de vista muy europeo. El hecho de filmar con tanto lujo una parodia ya habla por sí mismo.

La película representa un punto de inflexión en la carrera del director polaco, marcando su transición desde el cine de autor europeo más introspectivo, como Repulsión o Cuchillo en el agua, hacia una producción con vocación más internacional y comercial. Los colaboradores destacan que Polanski realiza aquí un homenaje satírico a las producciones de la Hammer Films, pero lo hace con una factura técnica y una elegancia visual que superan con creces a las obras originales que parodia. A diferencia de las parodias actuales que suelen caer en lo burdo, esta cinta mantiene un equilibrio perfecto entre la comedia y el género de terror, logrando inquietar al espectador mientras lo divierte.

La figura de Sharon Tate ocupa una parte central de la conversación. La forma en que Polanski la filma trasciende la mera dirección; es la mirada de un hombre profundamente enamorado de su musa. Cada plano de Tate en la película, desde su primera aparición en la tina hasta el baile final, está cargado de una luminosidad y una perfección estética que hoy, conociendo su trágico final a manos de la secta de Charles Manson, adquiere una cualidad casi espectral. El programa recuerda cómo directores posteriores, como Quentin Tarantino en Érase una vez en... Hollywood, han intentado recuperar esa luz que Polanski capturó de manera definitiva en esta obra maestra del 67.

Todo esto y mucho más en el episodio de Par-Impar. Te recordamos que puedes pinchar en el enlace para acceder a la web del programa y otros episodios.