Kira Miró: "Flipo con tener la edad que tengo, me siento una niñata y a ojos del mundo soy una señora de 46 palos"

¿Qué significa para cada uno estar o sentirse solo? En Solos Javi (Carlos Santos) celebra su cumpleaños junto a su actual pareja, Elena (Kira Miró), y solo dos amigos: Tomás (Salva Reina) y Ana (Elia Galera). El motivo de la escasa convocatoria es porque la exmujer de Javi se casa de nuevo ese mismo día y la mayoría de los amigos comunes han elegido esa otra celebración. Durante la cena surgen temas que les inquietan: el miedo, la pareja, la amistad, el sexo, el trabajo, la complicidad o la muerte.

La película se adentra en las complejidades de las relaciones humanas y los claroscuros de la amistad cuando caen las caretas en un entorno íntimo. Kira Miró interpreta a un personaje que atraviesa un momento vital complejo, caracterizado por un profundo sufrimiento que se manifiesta de forma progresiva a lo largo del filme. La actriz cuenta en una entrevista para esCine en esRadio cómo "a mi personaje se le va complicando a medida que va sacando pequeños secretos, se van descubriendo las máscaras".

Kira Miró en 'Solos'.

Salva Reina en primer lugar "antes de hablar de mi personaje, tengo que romper una lanza por el trabajo de Kira, que está impresionante en esta película". Los dos actores, que son pareja en la vida real, demuestran a lo largo de la entrevista su complicidad. Por ejemplo en el momento en el que hablamos sobre si en una relación hay que contar absolutamente todo a tu pareja o es sano guardarte una parte de intimidad para ti mismo. "Aquí estás abriendo un melón con nosotros" dice Reina entre risas.

El actor considera que "evidentemente tu individualidad tiene que estar, pero al final poder compartir con tu pareja y tener esa confianza también está bien". Kira Miró añade al respecto que "es muy sano también guardarse una parcelita para sí mismo y que no compartas con nadie, que nadie pueda contaminar".

La actriz explica cómo la trama obliga a los protagonistas a desprenderse de sus protecciones sociales, revelando secretos y aspectos de su personalidad que habitualmente permanecen ocultos tras una fachada de normalidad. Este proceso de catarsis emocional permite al espectador conectar con la vulnerabilidad de unos personajes que, atrapados en sus propias mentiras, buscan una vía de escape hacia la redención personal.

Por su parte, Salva Reina encarna a Tomás, un hombre que representa la lealtad incondicional dentro del grupo de amigos. Tomás decide acompañar a su mejor amigo en el día de su cumpleaños en lugar de asistir a la boda, lo que subraya su compromiso con los vínculos afectivos reales. Reina considera que su personaje "es el que tiene más armonía, más paz interior, y el que en estos tiempos que corren que se habla de nuevas masculinidades, quizás es el que la tiene un poco más...". Mientras busca la palabra Kira le pregunta entre risas "¿La tiene, qué tiene?", "la masculinidad" ataja divertido Salva Reina.

Escena de 'Solos'.

La narrativa de la película da un giro drástico durante la cena de cumpleaños gracias a un postre adulterado con ciertas sustancias, lo que desencadena un sincericidio colectivo entre los cuatro amigos. Bajo los efectos de la desinhibición, los personajes airean trapos sucios y verdades que nunca se habrían atrevido a pronunciar en un estado de sobriedad. Sobre esa sinceridad absoluta Salva Reina apunta que "cuando me dicen ‘yo le digo a la gente las cosas a la cara’, digo, tú eres un cabrón". "Cállatelo, es que no quiero tu verdad", añade Kira.

¿Los años dan la madurez?

El filme también aborda con valentía la crisis de los cincuenta años y el choque entre las ilusiones de juventud y la realidad de la madurez. El personaje de Carlos Santos encarna esa frustración del hombre que, al llegar a la mitad de su vida, se da cuenta de que no ha cumplido sus expectativas de éxito material, como la compra de un coche deportivo de lujo. Esta reflexión sobre la vulnerabilidad del envejecimiento resuena con fuerza en una generación que creció con grandes promesas y que ahora debe enfrentarse al paso inexorable del tiempo y a la redefinición de sus propios sueños.

Kira Miró reflexiona: "Lo que tú pensabas yo con 50 años ya habré hecho esto, esto y esto y te ves con 50 y dices no he hecho nada y sigo igual y me siguen dando miedo las mismas cosas, las mismas inseguridades". En este sentido Salva Reina considera que "las personas se van a sentir reflejadas con Solos, sobre todo los que nacieron en los 70 y 80 y poco, porque llegas a un punto en la vida que empiezas a decir tonterías como que ya he llegado a la mitad, empiezas a cogerle esa fugacidad del tiempo".

Y ellos que se acercan a la cincuentena, ¿en qué momento se encuentran? Kira Miró dice que "yo es que en realidad flipo con tener la edad que tengo porque me siento una niñata todavía, tengo 46 años pero yo internamente me siento una niña, tengo un montón de cosas por hacer, por conocer, sigo teniendo ilusión por aprender, por un montón de cosas". Pero "a los ojos del mundo soy una señora de 46 palos, yo entiendo las crisis porque es verdad que llega un momento que el número que ponen las velas de tu tarta de cumpleaños no corresponde con tu vela interior".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa en la que Kira Miró y Salva Reina no solo estuvieron divertidos sino reflexivos y profundos.