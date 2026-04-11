Las novelas de folletín amoroso siempre han tenido unos lectores muy fieles y han sido muy populares entre determinado público. Lo mismo pasa con las películas en las que se basan esas novelas, que suelen ser melodramas lacrimógenos que nos recuerdan que nuestra vida, con todas sus complicaciones, al final no es tan complicada.

El drama humano y la búsqueda de redención son los ejes centrales de No te olvidaré, la nueva cinta dirigida por Vanessa Caswill que adapta el exitoso libro de Colleen Hoover. La trama nos presenta a Kenna Rowan, interpretada por Maika Monroe, una joven que se enfrenta a la titánica tarea de reconstruir su vida tras haber pasado siete años en prisión. Terminó entre rejas porque, tras una quedada perfecta con su novio Scotty, tienen un trágico accidente de coche al conducir bajo los efectos del alcohol y él muere.

Tras cumplir su deuda con la sociedad, el único objetivo de la protagonista es reencontrarse con la hija a la que dio a luz mientras estaba en la cárcel y que ha sido criada por los abuelos paternos. La historia explora las enormes dificultades que encuentra Kenna al regresar a su ciudad natal en Wyoming. La mayor es la negativa de los padres de Scotty a que tenga relación con la pequeña, ya que culpan a Kenna de la muerte de su hijo.

'No te olvidaré'.

Entre las dificultades también se encuentra el poder conseguir un trabajo debido a sus antecedentes penales. De esta forma se cruzará con Ledger (Tyriq Withers), que le dará trabajo en su bar. Ledger resulta ser el mejor amigo del fallecido, al que inexplicablemente Kenna no conocía, y que ahora se erige como un puente inesperado entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro.

El enfoque de la película se centra en la perspectiva de una madre desesperada por enmendar sus gravísimos errores a la vez que descubre en un nuevo amor su camino para la redención. El melodrama está servido.

Título original: Reminders of Him

Género: Drama romántico

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 114 minutos

Dirección: Vanessa Caswill

Reparto: Maika Monroe (Kenna Rowan), Tyriq Withers (Ledger Ward), Rudy Pankow (Scotty Landry), Lauren Graham (Grace Landry), Bradley Whitford (Patrick Landry), Lainey Wilson (Amy), Zoe Kosovic, Nicholas Duvernay, Jennifer Robertson

Fecha de estreno en España: 10 de abril de 2026

Distribuidora: Universal Pictures

Esta semana la cartelera cinematográfica se presenta más saturada que de costumbre, con un total de doce estrenos que intentan captar la atención del público. Los repasamos todos.

El plato fuerte de la semana es, sin duda, la llegada a los cines de Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Se trata de la visión original y unificada de Quentin Tarantino, tal y como fue concebida antes de que los productores, los polémicos hermanos Weinstein de Miramax, decidieran dividirla en dos volúmenes en 2003 y 2004 por razones puramente comerciales. Las películas se estrenaron con seis meses de diferencia.

Esta versión de cuatro horas y media, que cuenta con intermedio, no es solo una unión de las partes, sino que recupera el montaje íntegro que incluye más minutos de metraje en el capítulo anime de O-Ren Ishii y devuelve el color a escenas como la de Crazy 88, que originalmente se proyectaron en blanco y negro para eludir una calificación de edad mayor. Es un triunfo de la autoría cinematográfica frente a las imposiciones de la industria aunque llega más de 20 años después.

Tarantino ha proyectado esta versión a amigos y hecho proyecciones especiales como la del Festival de Cannes en 2006. La película se estrena en versión original subtitulada y en versión doblada y en formatos de 70 mm y 35 mm.

Título original: Kill Bill: The Whole Bloody Affair

Género: Acción, Suspense

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 275 minutos (4 h 35 min)

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, David Carradine, Michael Madsen, Daryl Hannah

Fecha de estreno en España: 10 de abril de 2026

Distribuidora: Lionsgate

Escena de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'.

Terror familiar

En el ámbito del género fantástico y el terror familiar, destaca Atrapando a un monstruo. La película cuenta con un reparto estelar encabezado por Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver, situando a una niña de diez años como protagonista en su búsqueda de justicia contra una criatura que vive debajo de su cama que cree que devoró a sus padres.

Por ello contrata los servicios de su misterioso vecino de rellano (Mikkelsen) para que mate a ese monstruo. Sin embargo, este hombre lidia con sus propios problemas ya que tiene que rendir cuentas ante su aún más intrigante jefa (Sigourney Weaver). No obstante, terminará aceptando el encargo porque en cierto sentido se siente responsable de la desaparición de los padres de la menor. ¿Los monstruos existen de verdad?

Título original: Dust Bunny

Género: Acción-Fantástica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 106 minutos

Dirección: Bryan Fuller

Reparto: Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sigourney Weaver, David Dastmalchian, Rebecca Henderson, Sheila Atim, Line Kruse, Caspar Phillipson

Fecha de estreno en España: 10 de abril de 2026

Distribuidora: Diamond Films

'Atrapando a un monstruo'.

Historia real sobre el estigma social

Un estreno especialmente conmovedor es Incontrolable, basado en la vida real de John Davidson y su lucha contra el síndrome de Tourette. La película es un crudo retrato del estigma social y el acoso que sufren quienes padecen trastornos que la sociedad no comprende. Es una defensa de la dignidad individual frente a la burla colectiva, un valor fundamental para cualquier observador que valore la libertad y el respeto humano por encima de las modas de corrección política.

Título original: I Swear

Género: Biopic, Drama

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 120 minutos

Dirección: Kirk Jones

Reparto: Robert Aramayo (John Davidson), Maxine Peake (Dottie Achenbach), Shirley Henderson (Heather Davidson), Peter Mullan (Tommy Trotter), Scott Ellis Watson (John Davidson joven)

Fecha de estreno en España: 10 de abril de 2026

Distribuidora: Selecta Visión

Cinco películas españolas

El cine español aporta títulos de diversa índole. Solos nos presenta una reflexión sobre la madurez y la honestidad en una celebración de cumpleaños donde la ausencia de invitados se convierte en el catalizador de verdades incómodas. Con Carlos Santos y Kira Miró al frente, la película disecciona la soledad contemporánea.

Por su parte, A una isla de ti apuesta por la comedia de enredos en Gran Canaria, tratando temas como el desamor y la identidad con un tono más amable pero no exento de giros sorprendentes en las relaciones familiares. Un joven se enamora del padre bisexual de su mejor amigo.

'A una isla de ti'.

La literatura juvenil también tiene su espacio con Boulevard, adaptación de una novela nacida en la plataforma Wattpad que ha cosechado millones de lectores. La cinta se adentra en el género del high school drama con el consabido triángulo amoroso entre la chica nueva, el malote y el chico perfecto. Aunque previsible para el público adulto, la película demuestra el poder de las nuevas plataformas digitales en la creación de contenidos que logran una conexión inmediata con la generación Z.

Mención aparte merecen Auri, protagonizada por Cristina Marcos y Karra Elejalde, con la premisa de una mujer de 65 años que descubre la informática y busca su independencia económica, y La buena hija, premiada en el Festival de Málaga que aborda la violencia doméstica y las tensiones familiares tras un divorcio.

Viajeros del tiempo, drama alemán y animación

La cartelera se completa con propuestas internacionales como la disparatada Buena suerte, pásalo bien, no mueras en la que un hombre del futuro intenta salvar al mundo; la alemana Espejos nº 3, un drama sobre la superación tras un accidente trágico; y la canadiense Mi robot favorito, una opción de animación que explora la amistad entre un astronauta y su compañero mecánico.