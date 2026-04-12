'El Talismán': un retrato épico de las Cruzadas realizado en plena edad de oro de Hollywood

La sección de cine clásico de Kilómetro Cero conducida por Antolín de la Torre, dedica esta semana su espacio a 'El Talismán' (King Richard and the Crusaders), inspirada en la novela 'The Talisman' escrita por Sir Walter Scott 1825. Un relato que según indica de la Torre "influyó notablemente en la visión romántica de las figuras históricas de Ricardo Corazón de León y Saladino en la cultura popular occidental, fijando su imagen como rivales que se respetaban profundamente".

Antolín también ha expuesto cómo durante los años cincuenta, especialmente tras el éxito de "Ivanhoe" en 1952, Hollywood vivía una especie de fascinación por todo lo medieval. Sin duda, la razón era que los productores se sentían atraídos por el colorido de la época, en un momento en que el cine necesitaba aprovechar al máximo el espectáculo como arma en su batalla contra la televisión. "El Talismán" fue uno de los frutos de dicha fascinación, junto a títulos como "Los caballeros de la mesa redonda", "Las aventuras de Quentin Durward" o "Coraza negra" entre otras muchas.

La película contó con grandes intérpretes de la época

Rex Harrison como Saladino. En el Hollywood de los 50 era habitual que actores occidentales interpretaran a personajes de otras etnias. La actuación del actor británico fue elogiada por darle un aire sofisticado y astuto al célebre caudillo musulmán.

Virginia Mayo aportó el toque de glamour necesario para los pósters de la época interpretando a Lady Edith.

Por otro lado, George Sanders, que encarnó al Rey Ricardo, ya tenía experiencia en este tipo de roles ya que, sólo dos años antes, había participado en Ivanhoe (1952), otra adaptación de Sir Walter Scott donde interpretaba al villano (Brian de Bois-Guilbert).

Antolín de la Torre afirma que en la película presumiblemente se cambió el título original en inglés para ofrecer al público una idea de la trama, la cual se enmarca en los enfrentamientos de la Tercera Cruzada en Tierra Santa. Un conflicto en el que, a finales del siglo XII, una coalición de monarcas europeos, incluido el rey Ricardo Corazón de León, luchó por defender los reinos cruzados y recuperar Jerusalén, perdida a manos de los sarracenos.

Entre muchas otras anécdotas, Antolín de la Torre destaca que el verdadero héroe de la película no es Ricardo, quien es retratado como valiente y decente pero no muy inteligente y con poca capacidad para juzgar a las personas, sino el cruzado escocés Sir Kenneth de Huntingdon que vive un romance con la bella princesa Edith Plantagenet. Además, la película cuenta con una banda sonora atmosférica y evocadora del clásico compositor Max Steiner.