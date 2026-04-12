La película 'Boulevard' conquista a los jóvenes sin recurrir al sexo y el morbo fácil

El género llamado high school o cine de instituto es uno de los que más público lleva a las salas de cine. Desde la mítica Grease, a la interpretación de Romeo y Julieta protagonizada por Leonardo DiCaprio o títulos como El club de los cinco y 10 razones para odiarte son claros ejemplos. Esta semana llega a los cines Boulevard, la esperada adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por la joven autora mexicana Flor Salvador.

Con apenas 27 años, Salvador ha conseguido lo que pocos autores logran en toda una vida: transformar una historia nacida en la plataforma digital Wattpad en un fenómeno global con más de 150 millones de lectores y traducciones a siete idiomas diferentes. Este éxito literario previo es el pilar sobre el que se construye una película que busca capturar la esencia del romance juvenil contemporáneo.

La trama de Boulevard nos sitúa en el entorno clásico de un instituto, donde Hasley (Eve Ryan), la protagonista, llega como la chica nueva y bondadosa a una nueva ciudad. Allí se encuentra en medio de una encrucijada emocional típica del drama romántico: la atracción por el chico malote y peligroso, Luke (Mikel Niso), frente a la seguridad que ofrece el chico bueno, el capitán del equipo de baloncesto.

Esta disyuntiva, aunque explorada hasta la saciedad en el cine, sigue funcionando como un imán para el público joven. La película se toma el tiempo necesario para desgranar que Luke, a pesar de su fachada de chico malo, esconde una profundidad que Hasley intentará descubrir a lo largo del metraje.

La dirección corre a cargo de Sonia Méndez, quien tras su paso por el Festival de Málaga con su ópera prima As Neves, reafirma su capacidad para dirigir historias adolescentes con una sensibilidad especial, huyendo de los clichés más vacíos del género.

Resulta especialmente loable la decisión de la directora y los guionistas de alejarse del erotismo explícito que ha inundado el cine juvenil en los últimos años. Mientras otras producciones parecen construidas únicamente en torno al morbo y a escenas de sexo coreografiadas, Boulevard apuesta por la sutileza. Existe una única escena de encuentro íntimo y esta se presenta de forma natural y algo torpe, reflejando con mayor fidelidad lo que suele ser un primer encuentro sexual en la vida real.

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