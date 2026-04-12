Las redes sociales y la política de la cancelación son dos de los grandes peligros a los que se enfrentan las estrellas de cine. Que se lo digan a Santiago Segura con su promoción de Torrente, presidente en donde parte de la sociedad mira con lupa cada declaración que hace. Pero el bueno de Santiago Segura tiene recursos suficientes para salir airoso y, sobre todo, no tiene complejos en ir en contra de la "opinión oficial y sincronizada". Quizás por eso a parte de la crítica no le ha gustado la nueva película como director de uno de los actores de Hollywood que no tienen complejos, Jonah Hill.

En su obra Outcome, que este fin de semana estrena Apple TV con Keanu Reeves como protagonista, se ríe absolutamente de todo lo que rodea a la fama y pone el dedo en la llaga de la hipocresía de las superestrellas: "voy a plebear un poco con el equipo" al tiempo que venden una imagen de comprometidos y cercanos. Por no hablar de los que nos dan lecciones sobre el cambio climático pero cogen su avión privado hasta para ir a comprar el pan. Esto último es mentira, a comprar el pan va "la criada", como bien dice Jonah Hill en Outcome.

Keanu Reeves, Cameron Diaz y Matt Bomer en Outcome.

Outcome es una comedia negra que nos presenta a Reef Hawk (Keanu Reeves), la mayor estrella de Hollywood al que todos adoran. Se hizo famoso con tan solo 6 años y ahora con 56 años, y dos premios Oscar, está empeñado en hacer bien las cosas. Ha vuelto tras un parón de 5 años para desintoxicarse de una vida de excesos y drogas. Justo en ese momento es cuando es extorsionado con un comprometedor vídeo de su pasado que amenaza con destrozar su imagen pública y pondrá fin a su carrera. Reef se apoyará en sus amigos de toda la vida que no tienen nada que ver con la industria del cine: Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer).

Gabinete de crisis en Outcome.

Para intentar encontrar una solución el abogado de crisis del actor, Ira (Jonah Hill, no solo dirige sino que se ha reservado un personaje muy jugoso), reúne a todo el gabinete de expertos, desde una transexual a un gay, pasando por un negro. ¿El vídeo contiene racismo, transfobia, homofobia...? "¿Y el judío? No lo hemos convocado, ahora odiar a los judíos no perjudica a nadie públicamente". Outcome tiene algunos diálogos muy afilados.

Mención aparte merece el pequeño papel reservado para Martin Scorsese, a sus 83 años, está fantástico. Outcome es una comedia diferente, nada que ver con películas como Supersalidos o Juerga hasta el fin con las que Jonah Hill se hizo popular antes de títulos que lo consagraron como El lobo de Wall Street. Su segunda película como director es una comedia con un tiempo más pausado, donde la comedia, no de carcajada sino de media sonrisa, recae en los diálogos o detalles como las fotos que cuelgan del despacho del abogado experto en crisis, desde los Clinton a Kevin Spacey.

Título original: Outcome

Género: Comedia, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 83 minutos

Dirección: Jonah Hill

Reparto: Keanu Reeves, Cameron Diaz, Jonah Hill, Matt Bomer

Fecha de estreno en España: 10 de abril de 2026

Distribuidora: Apple TV

Keanu Reeves y Martin Scorsese en Outcome.

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