50 años de Star Wars: del genio empresarial de George Lucas al declive con Disney

En este análisis conmemorativo por el inminente 50 aniversario del estreno de Star Wars, conocida en España bajo el título de La guerra de las galaxias, Juanma González aborda el fenómeno desde una perspectiva que combina la nostalgia con la crítica cinematográfica y empresarial. Aunque la cinta de 1977 fue posteriormente rebautizada como Episodio IV: Una nueva esperanza, su impacto original supuso una revolución cultural sin precedentes que redefinió las reglas del juego en la industria de Hollywood. El autor destaca que, a pesar del tiempo transcurrido, la vigencia de la obra de George Lucas sigue siendo un pilar fundamental para entender el cine contemporáneo y la evolución de los grandes espectáculos de masas.

Uno de los aspectos más relevantes del éxito de la película fue la capacidad de Lucas para hibridar géneros y formatos. El director se nutrió de los seriales radiofónicos, los cómics y las novelas de aventuras de las décadas de los 40 y 50 para crear un universo propio. Para materializar su visión, tuvo que recurrir a una innovación tecnológica constante, enfrentándose a los límites de la época. Aquella apuesta técnica dio lugar al nacimiento de Industrial Light & Magic, una empresa que no solo hizo posible los efectos de la trilogía original, sino que se convirtió en la vanguardia de los efectos visuales para toda la industria cinematográfica posterior, demostrando el genio emprendedor de su creador.

Desde el punto de vista del mercado cinematográfico, el estreno de Star Wars alteró el calendario de distribución tradicional. Junto con Tiburón, dirigida por su amigo Steven Spielberg un par de años antes, la película sentó las bases del concepto de blockbuster veraniego. Hasta ese momento, el periodo estival se consideraba una temporada baja para la exhibición, pero el éxito arrollador de estas cintas demostró que las películas familiares de gran presupuesto podían congregar a una cantidad inaudita de público. Este cambio de paradigma convirtió al cine en un evento social masivo, solo comparable en términos de escala a las grandes producciones históricas como Lo que el viento se llevó.

La trascendencia de la saga va mucho más allá de las salas de cine, alcanzando el estatus de una religión moderna. Términos como may the Force be with you y personajes icónicos como Darth Vader o Yoda han permeado el lenguaje y el imaginario colectivo de varias generaciones. La película no solo vendía una historia, sino un estilo de vida y una mitología propia. El autor subraya cómo este impacto cultural se ha mantenido vivo durante cuatro décadas gracias a la conversación constante entre aficionados y a la omnipresencia de la marca en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

En la vertiente económica, destaca la astucia empresarial de George Lucas frente a los grandes estudios. En una maniobra maestra de libertad de mercado y visión de futuro, Lucas negoció con la Fox quedarse con los derechos del merchandising a cambio de renunciar a una parte de su salario como director. Lo que en su día pareció una decisión arriesgada o incluso errónea para el estudio, terminó convirtiendo a Lucas en uno de los hombres más ricos y poderosos del cine, demostrando que el valor de una propiedad intelectual reside tanto en su capacidad de generar productos derivados (juguetes, videojuegos, cómics) como en su éxito en taquilla.

Sin embargo, el análisis no ignora la situación actual de la franquicia bajo el control de Walt Disney. Existe una crítica hacia la saturación de contenidos que ha experimentado la saga en los últimos años. Las entregas dirigidas por J.J. Abrams y la proliferación de series para la plataforma Disney+ han provocado, según el autor, una cierta devaluación de la marca. Lo que antes era un evento exclusivo y esperado con fervor, ha pasado a ser una sucesión de productos de calidad desigual. No obstante, se vislumbra un cambio de rumbo con la llegada de Dave Filoni, creador de The Mandalorian, quien parece intentar recuperar la esencia original frente a la gestión de Kathleen Kennedy.

Finalmente, el resumen rinde homenaje a los elementos artísticos que hicieron grande a la película original, mencionando la magistral banda sonora de John Williams y el carisma de Harrison Ford. Aunque para muchos críticos El imperio contraataca representa la cumbre cinematográfica de la saga por su profundidad narrativa, la cinta original de 1977 conserva un valor artesanal y una frescura que sentaron las bases de un imperio comercial y cultural que, a pesar de los altibajos, sigue formando parte esencial de la historia del entretenimiento mundial.