Bardem, Jane Fonda y más de 1.000 estrellas de Hollywood firman contra la compra de Warner por Paramount

Más de un millar de profesionales de la industria cinematográfica de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Emma Thompson, Kristen Stewart, Ben Stiller, Denis Villeneuve o David Fincher, han firmado una carta abierta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance. El documento advierte de las consecuencias que tendría la operación para el sector audiovisual.

La iniciativa, publicada en el portal BlockTheMerger.com/openletter, reúne a directores, actores, guionistas y otros profesionales del cine y la televisión. En el texto, los firmantes señalan su "firme oposición" a la fusión entre ambas compañías, una operación que, según denuncian, supondría una mayor concentración del mercado mediático.

Entre los nombres destacados figuran Javier Bardem, Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Emma Thompson, Kristen Stewart, así como realizadores como Denis Villeneuve, David Fincher o Yorgos Lanthimos. También aparecen figuras como Ben Stiller, Glenn Close, Mark Ruffalo o Lin-Manuel Miranda, entre otros muchos.

"Concentración del mercado audiovisual"

El texto sostiene que la operación empresarial reduciría la competencia en un momento en el que la industria ya atraviesa un periodo de transformación. Según la carta, una mayor concentración implicaría "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y una menor oferta para el público", tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

Los firmantes argumentan que el sector ha experimentado en los últimos años una reducción en el número de producciones y en la diversidad de historias que logran financiación y distribución. También apuntan a que las anteriores fusiones en la industria han contribuido a esta tendencia.

Uno de los puntos centrales del escrito es la situación de las producciones independientes y de presupuesto medio. La carta advierte de que la concentración empresarial ha reducido el espacio para este tipo de proyectos, afectando a su distribución y viabilidad económica.

Según el documento, un número cada vez más reducido de grandes compañías decide qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que limita las opciones de productores independientes y pequeñas empresas del sector. También se menciona la pérdida de participación en beneficios y la reducción del reconocimiento profesional en los créditos de pantalla.

La carta también alude a la posibilidad de que la operación sea examinada por autoridades regulatorias en Estados Unidos. En concreto, menciona al fiscal general de California, Rob Bonta, y a otros responsables estatales que estarían valorando posibles acciones legales para bloquear la fusión.