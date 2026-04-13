Repaso de Espinosa de los Monteros a Fernando Tejero tras sus quejas en La Sexta por las subvenciones

Fernando Tejero protagonizó el regreso del programa Lo de Évole el pasado domingo 12 de abril. Una entrevista en la que confesó sentir miedo a posicionarse políticamente, especialmente ante la posibilidad de que gobierne la derecha. El actor de 60 años, intérprete de series de éxito como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, ha mostrado a lo largo de su trayectoria un respaldo público a la ideología de izquierdas, llegando incluso a expresar afinidad por formaciones como Podemos o el PSOE. Sin embargo, reconoce que ese posicionamiento podría pasarle factura si cambia la situación política en España.

Al ser preguntado por Jordi Évole sobre la escasa implicación política dentro del ámbito cultural, Tejero afirmó que cada vez menos intérpretes expresan sus ideas por "miedo". "Yo tengo miedo. Hasta ahora, le daba apoyo a la izquierda y lo seguiré haciendo si puedo, pero cuidado con el momento en el que estamos", advirtió el actor durante la conversación con el presentador del programa de laSexta.

El cordobés insistió en que su ideología podría costarle algunos trabajos en la industria: "Yo a veces hago teatro y ahí te contrata el Ayuntamiento. Si nos gobiernan estos días algunos señores, pues igual no trabajo más", dijo el ganador del Goya a mejor actor revelación en 2004. "Iván Espinosa de los Monteros en su día dijo que, si salían ellos, los actores no íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones".

Las declaraciones de Fernando Tejero han generado un intenso debate en redes sociales y la respuesta del exdiputado de Vox, que a través de su cuenta en X (antes Twitter), escribió: "Parece que este personaje lo que teme no es dejar de trabajar como artista, sino como funcionario del Estado". El que fuera portavoz de Vox en el Congreso hasta 2023 negó haber hecho esas declaraciones. "Pero más allá de que yo no he usado nunca las expresiones que me atribuye, merece la pena leer los comentarios al tuit. ¡Las cosas están cambiando!", sentenció.

Parece que este personaje lo que teme no es dejar de trabajar como artista, sino como funcionario del Estado. Pero más allá de que yo no he usado nunca las expresiones que me atribuye, merece la pena leer los comentarios al tuit. Las cosas están cambiando! https://t.co/gDnockoK3n — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 12, 2026

La frase que Tejero atribuye al expolítico formaba, sin embargo, parte del ideario de Vox. En 2019 Santiago Abascal reconoció que desde su partido se estaba preparando un boceto basado en una idea muy sencilla y comprensible, sobre todo para los contribuyentes: "Retirar las subvenciones al cine".

"Desde el Estado no tenemos que pagar proyectos privados. De este modo, se consigue la desideologización del cine, ya que, hasta ahora, hemos visto que tiene un sesgo parecido a determinados colectivos que interpretan la historia de España que va en contra de los intereses de España. Las Administraciones Públicas están controladas por partidos políticos y si son éstas las que otorgan las subvenciones, siempre lo harán con el color del partido que gobierne", declararon fuentes del partido a este medio.