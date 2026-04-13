Un viajero del futuro, un monstruo bajo la cama y una enfermedad real: la cartelera más rara del año

La cartelera de la semana, repasada en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio por Juanma González, llega con una selección de estrenos en los que los géneros se mezclan sin complejos y donde, como resumió el crítico, "son películas vocacionalmente inclasificables".

Una sátira sobre inteligencia artificial en clave de culto

Uno de los estrenos más comentados es Buena suerte, pásalo bien y no mueras, una película que arranca en un restaurante de noche, cuando un hombre afirma ser un viajero del tiempo procedente del futuro.

"Vengo del futuro porque esto va a acabar muy mal", plantea el personaje, que intenta convencer a un grupo de desconocidos de que deben ayudarle a frenar una inteligencia artificial que está a punto de activarse.

González define la propuesta como "una sátira de ciencia ficción muy particular, no perfecta, pero con ideas que la acercan al cine de culto". La película combina crítica a la sociedad hiperconectada, redes sociales y cultura digital con una narrativa que alterna humor, tensión y ciencia ficción distópica.

Cuento oscuro con asesinos y fantasía infantil

Atrapando a un monstruo, la segunda película parte de una premisa insólita: una niña convencida de que un monstruo ha acabado con sus padres adoptivos decide contratar a un asesino a sueldo para resolver el misterio.

Ese asesino es interpretado por Mads Mikkelsen, en una historia que mezcla acción y fantasía con estética de cuento oscuro.

"Es un cuento de hadas con estética gótica, con ecos de John Wick y de cine fantástico", explicó González, que destacó la mezcla de tonos y estilos como uno de los elementos más llamativos de la película. La cinta juega con la tensión entre lo infantil y lo violento, construyendo un universo visual que oscila entre lo onírico y lo siniestro.

Un drama británico sobre el Tourette basado en hechos reales

El tercer estreno es Incontrolable, una historia real ambientada en Reino Unido que narra la vida de John Richardson, un hombre diagnosticado con síndrome de Tourette en su infancia.

La película muestra su evolución personal y su papel en la comprensión social de la enfermedad, en un entorno marcado por la incomprensión y el aislamiento. "Es una película que busca concienciar sin caer en el dramatismo fácil", señaló González, que subrayó el equilibrio entre drama y comedia propia del cine británico.

La producción destaca también por la interpretación de Robert Aramayo, que da vida al protagonista en un relato centrado en la integración, la convivencia con la enfermedad y la transformación social que impulsa su historia.