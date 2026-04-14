Aitana Sánchez-Gijón se confiesa: "Yo me tiro ahí a los leones cada día"

Aitana Sánchez-Gijón revive Malquerida desde un lugar completamente distinto al de sus inicios, marcada por la memoria escénica y el paso del tiempo. "Lo recuerdas constantemente y yo lo sigo recordando cada día porque yo oigo las voces de todos", afirma en el espacio de esRadio Una Hora Contigo sobre aquella primera experiencia hace casi cuatro décadas. Una sensación en la que "es como si el espacio y el tiempo se hubieran fundido".

La actriz destaca la depuración de la nueva versión teatral, que elimina lo superfluo para centrarse en lo esencial: "Hay una economía, hay como un ir al hueso de la tragedia". Esa intensidad conecta directamente con el espectador contemporáneo, en una función que "está todo tan depurado, tan en la esencia trágica".

Raimunda: una heroína contradictoria

Lejos de idealizar a su personaje, Sánchez-Gijón subraya su complejidad: "Raimunda tiene mucha oscuridad también y tiene mucha contradicción". Esa dualidad, explica, es lo que la convierte en un personaje profundamente humano, capaz de generar empatía sin ser ejemplar.

La actriz insiste en que la tragedia nace precisamente de esa lucha interna: "Quiere saber y al mismo tiempo no quiere saber y una vez que sabe, quiere tapar lo que sabe". Una tensión que se despliega también en el ámbito familiar, donde sentencia: "Todas las familias son cielo e infierno".

Aitana Sánchez-Gijón en 'Malquerida'.

El teatro como riesgo constante

Sobre el escenario, Sánchez-Gijón no mide ni se protege. "Yo no mido nada, yo me tiro ahí a los leones cada día y digo: 'Hoy es el día que me voy a quedar sin voz'", confiesa. Esa entrega total forma parte de su forma de entender el oficio: "Es que es la única manera de hacerlo".

Cada función, además, es irrepetible. "Es algo que me brota, es una búsqueda", explica, condicionada por múltiples factores: "Dependes tanto de la energía que llevas ese día… del estado de ánimo… de cómo están tus compañeros". Incluso el público forma parte de esa ecuación: "El propio público que es un actor más de la función".

Los secretos, del hogar al mundo

Más allá de lo teatral, la actriz traza un paralelismo entre la obra y la realidad contemporánea. "Los secretos de familia" y "esas pulsiones tan primarias" pueden resultar devastadoras si no se controlan. Una reflexión que trasciende lo íntimo: "Desde lo intrafamiliar hasta lo mundial, a todos los niveles, el mundo del instinto primario puede llegar a ser muy peligroso".

Frente a ello, reivindica el papel de la cultura y la razón: "Para eso está la civilización y el entendimiento y el consenso". Y advierte: "Si nos saltamos todo eso, estamos abocados al desastre".

El dilema moral en el cine de Almodóvar

En Amarga Navidad, su reencuentro con Pedro Almodóvar, Sánchez-Gijón se enfrenta a un personaje de gran carga ética: "Lo que quería la actriz era lo que quería Pedro", reconoce sobre el proceso creativo. Un trabajo en el que percibió desde el inicio "un material potentísimo".

Aitana Sánchez-Gijón en 'Amarga Navidad'.

La película plantea un conflicto universal: "¿Cuál es el derecho del creador también para convertir en ficción lo que le da la vida?". Una pregunta que, según la actriz, el director aborda sin concesiones: "No es nada misericordioso consigo mismo, creo que es muy honesto".

Una vocación que sigue creciendo

Tras una extensa carrera, la actriz sigue buscando sorprender: "Ese es el sueño del actor, de la actriz, el sorprender, el hacer cosas". Lejos de acomodarse, reivindica la incertidumbre como motor creativo.

Y aunque reconoce las limitaciones del oficio, mantiene intacta la ilusión: "Para mí es una maravilla que me sigáis descubriendo". Una declaración que resume una trayectoria en constante evolución.

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