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PROHIBIDO CONTAR OVEJAS

El mito de Cannon Films: el cine popular de los 80 de Golan y Globus

La firma despuntó gracias a sus rodajes de bajo coste y excesos financieros tras ser relanzada por los empresarios a finales de la etapa setentera.

Prohibido Contar Ovejas: La edad de oro de la Cannon Films

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

La firma despuntó gracias a sus rodajes de bajo coste y excesos financieros tras ser relanzada por los empresarios a finales de la etapa setentera.
Cordon Press

La productora Cannon Films de Menahem Golan y Yoram Globus se convirtió en uno de los sellos más emblemáticos del cine popular de los años 80. En realidad, el grupo nació en 1967, pero fue a partir de su compra a finales de los 70 por los dos israelís cuando Cannon se hizo famosa por sus films de explotación y bajo presupuesto, con ocasionales desbarres de disparatado presupuesto.

En el programa de esRadio Prohibido contar ovejas, presentado por Felipe Couselo, se analizó con Juanma González y Dani Palacios la trayectoria de la memorable productora, responsable de algunos de los éxitos cinematográficos más recordados de los 80... aunque a veces por las razones equivocadas.

Desaparecido en combate, Delta Force, la saga del Justiciero de la Ciudad y los títulos de Charles Bronson, el inicio de la carrera de Jean Claude Van Damme con Contacto Sangriento, películas eróticas de Sylvia Kristel (El amante de Lady Chatterley) y Bo Derek (Bolero)... Títulos que convirteron Cannon en los reyes del videoclub, capaces de atentar incluso contra el propio ridículo pero haciéndolo con una relativa honestidad.

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Pero la historia de Golam y Globus es, en sí misma, una digna de ser contada. Su sello más reconocible fue producir películas rápidas, baratas de acción, artes marciales, venganza y ciencia ficción con presupuestos modestos (aunque no siempre). Y lo hicieron trabajando mucho y a la carrera, vendiendo películas antes de rodarlas, presentando carteles y conceptos llamativos en festivales como Cannes para conseguir financiación de inversores y distribuidores internacionales. En Cannon primero vendían la idea y luego hacían la película, lo que les permitió producir mucho aún a costa de generar problemas financieros que derivaron en su final.

Y no, no solo acción hubo en la Cannon. También hubo música con The Apple, Breakin' 2: Electric Boogaloo y otros delirios que se compaginaron, gracias a la gran cinefilia de Golam y Globus, con películas de prestigio como El tren del infierno, Barfly o incluso El Rey Lear de Godard, el gran puntal de la Nueva Ola Francesa.

En el audio de Prohibido contar ovejas te contamos eso y mucho más, con audio y bandas sonoras de las películas .

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

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