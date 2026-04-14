Rebelión progre en Hollywood: 1.000 cineastas lloran por Warner pero callaron con Netflix

La compra de los estudios Warner a manos de Paramount sigue levantando ampollas en Hollywood. Más de un millar de artistas de primera línea, desde actores a guionistas y directores, ha firmado una carta en contra del proceso de compra del grupo Warner Bros. Discovery a manos de Paramount Skydance, el nuevo estudio del joven magnate David Ellison, hijo de Larry Ellison (y amigo personal de Donald Trump).

El colectivo considera que perjudicará a la industria del entretenimiento, extremo que en ningún momento consideraron con la (todavía más) polémica potencial adquisición por parte Netflix, durante un largo tiempo el principal comprador del estudio.

Al menos hasta un radical giro ocurrido el pasado 24 de febrero, cuando Paramount -ayudada por fondos saudíes- elevó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción en un último intento de superar a Netflix, cuya propuesta había sido inicialmente aceptada por WBD.

Ni David Fincher (que hace ya años que trabaja para la plataforma de streaming y que ha percibido un sueldo de 20 millones de dólares por su último film para la plataforma), Emma Thompson, Lin-Manuel Miranda o Kristen Stewart, han firmado una carta publicada este lunes en la que también figuran joaquin phoenix, JJ Abrams, Yorgos Lanthimos, Noah Wyle, Sally Field, Rose Byrne, Ben Stiller, Kristin Scott Thomas, Mark Ruffalo, Bryan Cranston o la brasileña Petra Costa. El español Javier Bardem, que ya figuraba en una posible lista negra de Paramount realizada a costa de sus declaraciones contra Israel, también forma parte del documento.

El consejo de administración de WBD recomendó por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount (empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET y Nickelodeon, entre otras), por lo que se espera que la operación salga adelante.

Estas marcas se unirían a las que ya posee WBD, entre las que están hbo y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., y canales como cnn, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Los artistas consideran que la fusión ofrecerá "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costes y menos opciones para el público".

Ninguno de los implicados se manifestó de manera tan tajante respecto a la fusión con Netflix, opción que hubiera perjudicado de manera radical a las salas de exhibición en tanto la de Ted Sarandos utiliza el modelo de streaming. Los peligros de posible monopolio, despidos, menor libertad creativa y subida de precios para los usuarios -es decir, similares a una posible fusión con Paramount- no motivaron a los artistas a firmar documento alguno.

"Cada vez más, un número reducido de grandes compañías determina qué proyectos salen adelante y en qué condiciones, lo que deja a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para sostener su actividad". Los firmantes pronostican "un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas", y "una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución".

La carta fue impulsada por varias organizaciones, entre ellas el Committee for the First Amendment, liderado por la actriz Jane Fonda, el Democracy Defenders Fund, cofundado por el exdiplomático Norm Eisen, y la Future Film Coalition, que agrupa a profesionales del cine independiente.

Pero la adquisición sigue adelante a toda máquina. El grupo WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares (algo más de 94.000 millones de euros al cambio de hoy), una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EEUU.

Es el caso también de Reino Unido, donde la fusión de ambos estudios podría enfrentarse a una investigación antimonopolio después de que el organismo regulador solicitara opiniones sobre su impacto.

Paramount, que ya pagó a Netflix una penalización por ruptura de contrato de 2.8 mil millones de dólares en nombre de Warner, acordó pagar una penalización de 7 mil millones de dólares si los reguladores bloqueaban el acuerdo. La jugada, por tanto, puede salir a Ellison más cara todavía.