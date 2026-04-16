La cartelera internacional se ve sacudida por un estreno que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente en el país transalpino. La película El chico de los pantalones rosas se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas en Italia, logrando batir récords de taquilla en lo que va de año con una cifra que supera el millón y medio de espectadores. Esta obra no solo destaca por su éxito comercial, sino por la crudeza y sensibilidad con la que aborda una realidad social que, lamentablemente, sigue siendo de una vigencia absoluta en nuestras sociedades.

El filme nos traslada a la Italia del año 2012 para narrar una historia basada en hechos reales, un relato que en su momento conmocionó a la opinión pública y que ahora recupera su fuerza a través de la gran pantalla. El protagonista es un joven con una vida aparentemente idílica: es un estudiante brillante, goza del afecto de sus compañeros y cuenta con el apoyo incondicional de una familia que lo adora, especialmente su madre, quien ejerce como su principal escudo protector ante las adversidades del mundo exterior.

'El chico de los pantalones rosas'.

Sin embargo, el destino de este muchacho cambia de forma trágica debido a un incidente fortuito y doméstico. Unos pantalones rojos, al ser lavados, destiñen y adquieren un tono rosáceo. Lo que para cualquier persona con un mínimo de madurez sería una simple anécdota sin importancia, en el ecosistema a menudo cruel de los centros educativos se transforma en el detonante de un martirio psicológico. La película describe con precisión quirúrgica cómo el color de una prenda se convierte en la excusa perfecta para que se desate una campaña de acoso sin precedentes contra el adolescente.

El filme aborda el primer caso denunciado en Italia de acoso escolar que derivó en el suicidio del protagonista. La película no se limita a mostrar la superficie del conflicto, sino que profundiza en el proceso de deshumanización que sufre el individuo cuando la colectividad, movida por prejuicios absurdos, decide fijar un blanco.

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