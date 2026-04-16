José Luis Garci recibe el Premio de Honor del BCN Film Fest

El director de cine José Luis Garci ha recibido la noche de este jueves el Premio de Honor del 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest de manos del crítico de cine Oti Rodríguez-Marchante, con quien compartió años de colaboración en el programa Qué Grande es el Cine.

En el acto de entrega del galardón durante la gala de inauguración en los cines Verdi con la proyección de Viatge al País dels Blancs, el cineasta ha agradecido que Barcelona le trate "tan bien" en los últimos años con diversos reconocimientos, y ha recordado el impacto que le causó la ciudad en los años 60, que le tenía deslumbrado.

El director de Volver a Empezar, Sesión Continua y El Crack ha afirmado que este premio de honor es "colectivo" con todos aquellos con los que ha trabajado en sus películas y que le han ayudado a lo largo de su carrera.

Ha dicho que es un honor recibir este galardón del BCN Film Fest, y se ha despedido en catalán con un "muchas gracias, Barcelona, muchas gracias Cataluña".

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha felicitado el centenario de los cines Verdi y el décimo aniversario del festival, y ha resaltado el "momento dulce" de la ciudad con el séptimo arte, en cuanto a talento y reconocimiento.

Collboni ha aprovechado para felicitar a Garci, "leyenda de la cultura", ha recordado su Óscar por Volver a Empezar y le ha invitado a visitar la última cabina telefónica que queda en Barcelona -en un guiño a su participación como guionista en La Cabina-.

La directora del BCN Film Fest, Conchita Casanovas, ha subrayado que el "amor al cine" que desprende el festival hace que cada vez conecte más con el público, y ha subrayado que han hecho una selección en la que prima la calidad sobre la cantidad a la hora de programar durante estos primeros diez años.