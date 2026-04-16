La película número 1 de IMDb lleva años invicta… y no es la que imaginas

El canal de YouTube de Libertad Digital nos presenta una lista que, si bien es conocida, siempre suscita debate: las diez películas más valoradas de la historia según los usuarios de IMDb. Una lista donde figuran obras maestras del cine y, también, películas muy bien valoradas por el público pero que difícilmente formarían parte de la escala de la crítica convencional del Séptimo Arte.

Juanma González (@confecinepata) advierte que este ranking no es obra de la crítica especializada, sino del soberano público, cuyo comportamiento en la red ha encumbrado títulos que combinan la maestría técnica con un hondo calado emocional. Esta selección es un reflejo de cómo las audiencias modernas consumen y jerarquizan el séptimo arte, otorgando una legitimidad democrática a obras que han sabido resistir el paso del tiempo.

No te adelantamos más que la décima posición y la novena. En esos últimos puestos es donde encontramos El bueno, el feo y el malo, el cenit del spaghetti western filmado décadas atrás por Sergio Leone en la provincia española de Almería. Le sigue en el noveno puesto Pulp Fiction, el filme de 1994 con el que Quentin Tarantino dinamitó las estructuras narrativas tradicionales. Esta película es fundamental para entender el posmodernismo cinematográfico, recuperando a figuras como John Travolta y consolidando un estilo basado en el diálogo punzante y la violencia estilizada.

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