Shannon Elizabeth, ídolo de 'American Pie', abre una cuenta de Onlyfans: "Es el futuro"

La actriz Shannon Elizabeth, una de las estrellas con más proyección en el cine de los 90, ha decidido abrirse una cuenta de Onlyfans. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento y que sitúa a la coprotagonista de American Pie y sex symbol del cine juvenil de la época a la avanzadilla de celebridades que toman esa iniciativa para rentabilizar sus fama.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otras personas controlaban la narrativa y el rumbo de mi carrera. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sexy que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans", dice la protagonista de 13 fantasmas. Su cuenta estará activa desde el jueves 16 de abril.

Anteriormente, otras actrices como Drea DeMatteo, de la serie Los Soprano, o Carmen Electra anunciaron su "salto" a Onlyfans tras el mediocre trato a sus carreras dispensado por la industria de Hollywood. DeMatteo aseguró en verano de 2025 que la decisión cambió su vida y le permitió conservar su casa.

La noticia difundida inicialmente por People incluye declaraciones de la actriz explicando la decisión. "Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro".

OnlyFans es una plataforma de suscripción donde los creadores pueden publicar material exclusivo para sus seguidores a cambio de dinero. Aunque ese contenido puede ser de las temáticas más variadas, con frecuencia ha sido utilizada como plataforma para adultos. Onlyfans, no obstante, ha manifestado su interés en la contratación de talentos que no necesariamente tienen que derivar hacia el mundo del erotismo.

El asunto ha merecido comunicado oficial -publicado en Variety- por parte del agente de la actriz, Andy Bachman: "Shannon siempre ha sido alguien que disfruta genuinamente conectar con sus fans, y esto le permite hacerlo de una manera más directa y significativa que nunca. Es un modelo poderoso, y ahora mismo, no hay nada más efectivo para facilitar esa conexión que OnlyFans".

Elizabeth vive en Sudráfrica dedicada a trabajo caritativo tras una etapa de gran proyección en producciones comerciales de Hollywood, como las comedias juveniles American Pie, el film de terror 13 Fantasmas o la saga Scary Movie, así como la televisión, con su intervención en 2008 en el programa Dancing with the stars.