La ola de paranoia y descontento de los años 70 dio lugar a thrillers tan fascinantes como Tarde de perros, Klute o Todos los hombres del presidente. La nueva propuesta de Gus Van Sant, Prime Crime, no es ni de lejos tan ambiciosa, pero remite directamente a ese cine cultivado por realizadores como Lumet o Pakula. No extraña teniendo en cuenta la carrera dispar y heterogénea del realizador de Elephant o Mi Idaho privado (aunque también del remake de Psicosis o El indomable Will Hunting), tan acostumbrado a lidiar con los márgenes más indies como con el cine de estudio.

Titulada en España Prime Crime: A True Story a partir del original Dead Man's Wire (no me pregunten por qué), el film narra la historia real ocurrida en 1977 en la que Tony Kiritsis (Bill Skarsgård) secuestra al responsable de un préstamo bancario fraudulento para exigir la correspondiente indemnización. El suceso, que tuvo lugar en indianapolis, se prolongó varios días y convirtió a Kiritsis en líder de audiencia televisiva y radiofónica.



Prime Crime, decíamos, no es ni de lejos una cinta ambiciosa. Pero sí es una bien hecha. El oficio y veteranía de Van Sant brilla en los detalles más discretos, como la textura absolutamente setentera de la imagen, el diseño de producción (el film da la impresión de estar extraído directamente del año 77) y el ajuste de material fotográfico e imágenes televisivas que refuerza en todo momento el verismo del relato sin grandes aspavientos.

También es un film con cierto sentido del humor negro y una saludable ambigüedad sobre el circo provocado por Kiritsis (un Bill Skarsgård que subraya de nuevo su carácter camaleónico: su acento sureño en VO es notable) que evita cualquier arrebato de demagogia en su relato de clases. Van Sant amenaza con la tragedia y extrae cierto suspense de ello, sobre todo si el espectador desconoce el caso real y en los compases finales de la cinta. ¿Quién paga las facturas y quién las cobra? Es la misma pregunta de otros thrillers sociales de vengadores urbanos con los que el realizador coquetea a ritmo de soul y jazz sin, en ningún momento, sobreponerse a la historia o tratar de manera paternalista. Buen cine comercial, por muy independiente que sea su financiación.