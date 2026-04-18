En este nuevo episodio de Par Impar los presentadores Juanma González y Dani Palacios reciben a la escritora Mayte Navales para conversar sobre Carrie, la gran adaptación de Stephen King que realizó Brian De Palma, y también de su nuevo proyecto, la novela La ahorcada, una obra de terror con la que podemos establecer similitudes.

Carrie es la adaptación cinematográfica que Brian De Palma realizó sobre la primera novela de Stephen King. La historia de una mujer que, como la protagonista de la novela de Navales, adaptada al cine con Amaia Salamanca, es la víctima de un entorno hostil que pasa a convertirse en ejecutora implacable. ¿Como se lleva en la actualidad el tema de la venganza femenina tras años de abusos, soledad y fanatismo religioso?.

La historia sobrenatural de Carrie se contó con el realismo sucio y adulto de la década de los 70, una crudeza que la convirtió en un clásico de culto instantáneo. Además, se resalta la banda sonora de Pino Donaggio, y la capacidad para abordar el tema erótico de Brian De Palma, generó un enorme éxito que influyó en películas de terror y que, pese a secuelas y remakes, nunca ha sido igualado.

Y sí, hablamos de la técnica aplicada de Brian De Palma. Split-screen o pantallas partidas y planos secuencia por doquier, usados para generar una tensión insoportable en escenas icónicas como el baile de graduación. Una atmósfera de terror gótico contemporáneo sobre una historia que es, en esencia, un relato sobre la maldad humana y cómo esta se ensaña con los más débiles.