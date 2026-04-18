En la década de los 80 un fotógrafo abiertamente gay conoció durante una sesión de fotos a la mujer más rica del mundo. El flechazo fue instantáneo, comenzando una relación que terminó en los tribunales y salpicando incluso al presidente de Francia. Ella era Liliane Bettencourt, hija del fundador del imperio cosmético L'Oréal y durante décadas la mujer más rica del planeta. Él, François-Marie Banier.

La figura de Bettencourt ha vuelto a primera línea mediática casi 10 años después de su muerte con motivo del estreno de dos películas. Por un lado, por la película que llega este fin de semana a los cines de toda España, La mujer más rica del mundo, y por otro el documental de Netflix titulado El caso Bettencourt: El escándalo de la mujer más rica del mundo. Un plan perfecto para ver primero la ficción en cines y luego, porque se quedarán con ganas de más, el documental en Netflix.

Los auténticos Liliane Bettencourt y François-Marie Banier.

¿Quién era Liliane Bettencourt?

Pese a contar con una fortuna incalculable, la heredera francesa prefirió siempre una existencia alejada de los focos y el escrutinio público. Durante gran parte de su vida se centró en la filantropía, el coleccionismo de arte y un restringido círculo de amistades en París, evitando a toda costa la ostentación característica de otros grandes magnates. Hasta que llegó François-Marie Banier.

El conflicto estalló cuando su única hija, Françoise Bettencourt-Meyers, decidió acudir a los tribunales. La descendiente acusó formalmente a Banier de aprovecharse de la vulnerabilidad de su madre debido a su edad para sacarle regalos por valor de casi mil millones de euros, que incluían seguros de vida, dinero en efectivo y obras de arte. Esta amarga disputa familiar pronto saltó a las portadas de la prensa internacional.

La auténtica Liliane Bettencourt.

El punto de inflexión del caso lo marcó el mayordomo personal de la anciana, Pascal Bonnefoy. Preocupado por la situación, este empleado decidió colocar una pequeña grabadora en el despacho de su jefa. Las cintas resultantes de aquellas escuchas furtivas no sólo confirmaron la influencia que Banier ejercía sobre Bettencourt, sino que destaparon una trama de evasión fiscal y graves irregularidades financieras que salpicaban a las más altas esferas del Estado.

Las comprometedoras grabaciones revelaron supuestas cuentas ocultas en Suiza y la financiación irregular de la conservadora Unión por un Movimiento Popular. El asunto afectó de lleno a las instituciones del país, implicando de forma directa al expresidente Nicolas Sarkozy y a su entonces ministro Éric Woerth. Esta crisis evidenció la peligrosa connivencia entre el gran capital y el poder ejecutivo en el país vecino, un aspecto que ambas producciones audiovisuales retratan con detalle.

Isabelle Huppert como Liliane Bettencourt en 'La mujer más rica del mundo'.

Mientras que la docuserie de la plataforma de streaming opta por un enfoque periodístico y se apoya en los audios reales para construir su relato, la película protagonizada por la gran Isabelle Huppert, una de las pocas a las que podemos llamar divas del séptimo arte a nivel mundial, explora el aislamiento psicológico de la millonaria, motivo por el que sintió esa atracción fatal hacia el vitalista fotógrafo. Su actuación logra transmitir la situación de una mujer rodeada de atenciones pero profundamente solitaria. En conjunto, las dos obras conforman un retrato completo sobre una de las figuras más apasionantes de la economía mundial.

La película La mujer más rica del mundo no se centra en la parte del juicio sino que el director Thierry Klifa ha querido contar todo lo que pasó antes. ¿Era una amistad sincera o se estaba aprovechando de ella? La encargada de dar vida a la mujer más rica del mundo es la gran Isabelle Huppert. En la película no se dice ni una sola vez la palabra L'Oréal, al igual que los nombres de los protagonistas han sido cambiados. Ya saben, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, sobre todo para evitar querellas.

Alfredo Landa, leyenda negra, momias y acoso escolar

La cartelera se renueva con títulos variados. El chico de los pantalones rosas (Il ragazzo dai pantaloni rosa) es una película que cuenta la auténtica historia de Andrea, un joven italiano de quince años que en 2012 se quitó la vida tras sufrir un acoso escolar sistemático, tanto físico como digital. Y todo vino por unos pantalones rojos que destiñeron en la lavadora y se convirtieron en rosas.

'El chico de los pantalones rosas'.

El suspense psicológico llega de la mano de Prime Crime. A True Story, otra historia real que reconstruye el secuestro de Richard Hall por parte de Tony Kiritsis en 1977. Este caso, motivado por una supuesta estafa financiera y una profunda sensación de injusticia por parte de una empresa hipotecaria, se convirtió en un espectáculo mediático que puso en jaque a las autoridades estadounidenses.

La habitación de Mariana es una película ambientada en la Ucrania de 1943 durante el Holocausto. La historia de un niño judío escondido en un burdel por una prostituta ofrece una visión cruda de la supervivencia en medio de la barbarie nazi. Entre tanto drama encontramos la comedia española La familia Benetón + 2 o el remake de Mi querida señorita, el clásico de 1972 que aborda la intersexualidad.

Para los amantes de los documentales encontramos We the Hispanos, de José Luis López-Linares, que explora la huella de España en la formación de los Estados Unidos, y Landa, todo un homenaje a una figura irrepetible en el cine español.

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