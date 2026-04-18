El estreno de la tercera temporada de Euphoria, serie de HBO, ha traído mucha polémica y críticas de los seguidores. El foco de la controversia reside en las escenas protagonizadas por la actriz Sydney Sweeney, cuyo personaje, Cassie, decide abrirse una cuenta en la plataforma OnlyFans. Este giro narrativo, que incluye contenido donde la actriz aparece caracterizada de diversas formas provocativas, ha encendido un debate en redes sociales sobre los límites de la representación de la sexualidad en la ficción juvenil contemporánea.

Sydney Sweeney en una escena de 'Euphoria'.

Ante las críticas que acusan a la serie de cruzar ciertas líneas rojas, el creador y director Sam Levinson ha salido en defensa de su visión artística. Levinson sostiene que su intención es capturar la crudeza y el absurdo de las fantasías que los personajes proyectan al mundo digital, manteniendo una distancia que permita ver lo deprimente de ciertas situaciones. "Cassie tiene su caseta, sus orejitas y su nariz, y eso tiene su propio toque de humor, pero lo que hace que la escena sea tan graciosa es que su ama de llaves es quien la está filmando", ha asegurado Levinson.

Desde una perspectiva que valora la libertad artística frente a la censura moralizante, el director subraya que la evolución de la serie es necesaria para su supervivencia, a pesar de que algunos sectores del público consideren que el contenido es excesivamente explícito o inapropiado para el tono de la narrativa. El creador de Euphoria ha sentenciado que: "La gracia está en saltar, en romper la pared. Queríamos asegurarnos de que estábamos cambiando las cosas".

Sydney Sweeney en una escena de 'Euphoria'.

Desaparecidos en la carretera

Cada año 130 millones de personas viajan en carretera. De ellas, 15.400 nunca vuelven a ser vistas. Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de Es Cine cómo el próximo 22 de mayo llegará a los cines El Pasajero Nocturno.

Se trata de una nueva propuesta de terror psicológico que nos sitúa en la soledad de la carretera, donde una joven pareja, tras presenciar un brutal accidente, comienza a ser acechada por una entidad demoníaca. La película juega con el miedo ancestral a lo desconocido y la vulnerabilidad del ser humano ante fuerzas que escapan a su control.

'El Pasajero Nocturno'

Vuelven Los Juegos del Hambre

No es porque se acerque el verano y hayamos recibido el meme de que hay que ponerse a dieta, se trata del regreso al cine del juego donde solo puede quedar uno, literalmente. Una nueva entrega de la saga llegará a los cines este año con el título Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha'

En esta ocasión volveremos al mundo de Panem, pero 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, también denominados como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Contará con personajes ya conocidos y también sumará nuevos personajes, además de una participación especial de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson. La película se estrenará en cines el próximo 20 de noviembre.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles de estas noticias y otras como el rodaje de El Nido, un thriller psicológico dirigido por Hugo Stuven y protagonizado por Michelle Jenner sobre una madre cuya sobreprotección hacia su familia la lleva a imponer reglas extremas; la finalización del rodaje de La Roja, inspirada en hechos reales sobre un entrenador español de críquet; o el debut en la dirección de Ricardo Gómez con Una Familia.