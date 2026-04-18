Un gran clásico de Hitchcock injustamente olvidado

La sección de cine clásico 'Es sesión continua' del programa Km0 de esRadio ha puesto el foco esta vez en un clásico de Hitchcock que tal vez sea menos conocido que otros títulos del cineasta, pero no por ello menos brillante: "Alarma en el expreso".

Antes de que Alfred Hitchcock triunfara con películas tan conocidas como "Vértigo" o "Psicosis", el gran genio del suspense rodó profusamente en país natal. Fue en el Reino Unido donde filmó clásicos de los años 30 como "Los 39 escalones", "El hombre que sabía demasiado" y "Sabotaje". Entre ellas se encuentra este clásico algo olvidado de 1938 protagonizado por Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Basil Radford, Paul Lukas y Dame May Whitty con un guion basado en la novela coetánea The Wheel Spins de Ethel Lina White.

Respecto a "Alarma en el expreso", de la Torre destaca que "comienza como una comedia ligera y divertida, se transforma en una cinta de suspense llena misterio y termina siendo un apasionante thriller".

La trama se desarrolla en un país centroeuropeo imaginario justo antes de la Segunda Guerra Mundial, a través del cual una joven viaja en tren a través acompañada por una mujer excéntrica conocida como la señorita Froy (Dame May Whitty). Froy es una mujer menuda que rezuma ingenuidad e inocencia. Pero quizás no todo sea tan simple como parece, ya que tras quedarse dormida en el tren durante unos momentos, Iris (Margaret Lockwood), la joven viajera, despierta y descubre que la señorita Froy no está en su asiento frente a ella. Lo peor de todo es que nadie recuerda haber visto a una anciana a bordo del tren. Iris parece una chiflada delirante e incluso ella misma empieza a dudar de la historia cuando aparecen extrañas pistas por todo el convoy. Con la ayuda de Gilbert Redman (Michael Redgrave), un hombre un tanto excéntrico, pero lo suficientemente loco como para creer la historia de Iris, emprende una búsqueda frenética antes de que llegue el tren y la señorita Froy sea desembarcada, si es que aún sigue a bordo.

La esencia de la historia reside en su trama y en sus personajes. Antolín califica a a todos como "entrañables, desde Gilbert hasta Caldicott (Naunton Wayne) y Charters (Basil Redford), dos viajeros que intentan regresar a Inglaterra para un torneo de críquet".

En "Alarma en el expreso" resulta sorprendente cómo tantos misterios acaban cobrando sentido al final, aunque resulte imposible adivinar el desenlace de antemano. Algo muy propio de Hitchcock, atraparnos presentando misterios complejos que desembocan en un final inesperado.