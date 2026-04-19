Una empresa norteamericana inventa un preservativo revolucionario de cobertura total, cubre no solo el pene sino también los testículos. La idea le gusta al presidente de la Federación de Fútbol de Brasil y lo convierte en el preservativo oficial del Mundial de Fútbol de Brasil 2025. No sólo eso, sino que le da a sus responsables dos entradas para la final en el mítico estadio de Maracaná.

A la final del Mundial han llegado el anfitrión, Brasil, y su eterno rival, Argentina, pero por culpa de esos ejecutivos la selección brasileña pierde el partido convirtiéndolos en el objetivo de la ira de todo un país. Este es el arranque de la comedia gamberra estadounidense Balls Up (Con un par), que este fin de semana estrena Prime Video. La nueva propuesta del director Peter Farrelly está protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser.

Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser en 'Balls up (Con un par)'.

Tras ganar el premio Óscar con Green Book, el director Farrelly retoma el género de humor escatológico e irreverente que lo catapultó a la fama en la década de los noventa junto a su hermano Bobby con títulos como Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos o Vaya par de idiotas. Una de las claves de la película es que ignora las actuales correcciones políticas de la industria para ofrecer una gamberrada sin complejos muy a los años 90. Para ello ha contado con todo un experto en la materia, Mark Wahlberg, especialista en comedias como Ted y uno de los mejores contrapuntos cómicos de su generación.

Tras el incidente en la final, los dos ejecutivos norteamericanos se ven obligados a huir de aficionados furiosos, delincuentes locales y autoridades corruptas. La película rescata el encanto juvenil de los clásicos de Farrelly gracias al guion de Paul Wernick y Rhett Reese, responsables entre otras de la saga Deadpool o Zombieland. Por tanto, los juegos de palabras, los personajes variados y el vocabulario subido de tono marca de la casa están presentes en Balls up (Con un par) desde la mismísima primera escena.

'Balls up (Con un par)'.

Entre los secundarios nos encontramos al siempre divertido Sacha Baron Cohen. Esta película la podemos encuadrar en el género de las buddy movies, explorando la química entre dos personajes masculinos que, entre el amor y el odio, deben enfrentar situaciones disparatadas. La indudable química entre la pareja protagonista y la agilidad del guion hacen que una premisa deliberadamente absurda funcione a la perfección gracias a la entrega total del elenco.

Con Balls Up (Con un par), el director estadounidense confirma que no busca el aplauso académico ni plegarse a los moralismos que dominan gran parte del audiovisual contemporáneo. Lejos de intentar aleccionar al espectador, Farrelly y Wahlberg proponen una odisea caótica que simplemente aspira a hacer reír mediante la incorrección y el exceso.

Drama danés, cine indio y comedia universitaria

Balls up (Con un par) no es el único estreno de streaming de la semana; en Movistar Plus+ podemos ver La otra víctima, una producción danesa que profundiza en el drama psicológico a través de la historia de una neuróloga cuya carrera se ve truncada por una tragedia médica. Prime Video también estrena Sarah's Oil: El oro negro, una obra basada en hechos reales que narra la vida de una joven afroamericana que descubre petróleo en sus tierras de Oklahoma.

Si nos hemos quedado con más ganas de risas, la podemos encontrar en Netflix con dos propuestas: la comedia universitaria Compañeras de cuarto o la película india de humor negro La tostadora.

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