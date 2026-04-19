Ana María Pier Angeli destacó en sus comienzos en el cine italiano no solo por ser una cara nueva en la pantalla sino porque aportaba un estilo diferente, el aire de una muchacha sensible, tierna y tímida de la que se enamoraron muchos de sus admiradores. Su vida, en principio abierta a un prometedor futuro en la pantalla tendría en su intimidad rasgos bien distintos, envuelta en la melancolía, la tristeza, la inestabilidad sentimental, que la condujeron a un terrible final cuando optó por irse voluntariamente de este mundo. Apenas poco más de un año antes, cuando ya había mantenido amores con varios galanes del cine, sostuvo un romántico idilio con el actor Emilio Gutiérrez Caba, que no recordamos tuviera difusión en las revistas de entonces, finalizando la década de los 60. Nuestro compatriota no quiso, siguiendo su habitual caballerosa conducta, sacar tajada publicitaria de aquella relación. Él nunca la olvidó, y mucho menos cuando se enteró de su trágico final. Hizo todo lo posible por sacarla de aquel pozo negro en el que se encontraba, drogadicta, con su mente perdida lentamente, sin remisión.

El descubrimiento en Mañana será tarde

Nacida en Cagliari, Cerdeña, el 19 de julio de 1932, se llamaba Ana María Pierángeli, con su apellido así escrito; ya contaremos por qué luego se lo acortó. Hija de un arquitecto, trabajó en obras teatrales antes de debutar ante las cámaras en 1950 en un papel protagonista y al lado nada menos que Vittorio de Sica. Mañana será tarde fue su espectacular lanzamiento: dos profesores preocupados por dar en sus clases una formación sexual adecuada a sus alumnos, fijando su mirada en dos de ellos, una pareja de jóvenes estudiantes enamorados, objetivo perfecto para sus experimentos sociológicos. La película interesó a familias, a espectadores juveniles, a docentes especializados en educación, constituyendo para su protagonista femenina un salto fulgurante, que recogieron primero en Italia las revistas y después prácticamente en toda Europa. El fenómeno Ana María Pierángeli fue un descubrimiento afortunado.

Pier Angeli y Vic Damone | Cordon Press

Vivió su pasión por James Dean

Había que explotar ese fenómeno y en Italia, cuando florecía el maravilloso invento del neorrealismo, el cine era un vehículo cultural perfecto para unos años en los que el país había sido devastado por la guerra y transcurría una época gris. La gente recordaba cuando las tropas aliadas fueron acabando con el fascismo mussoliniano. Y en ese contexto, la siguiente película que rodó Ana María Pierangeli, Teresa, en 1951, era la esposa de un soldado norteamericano. Las tropas estadounidenses habían sido recibidas en las calles italianas con entusiasmo, a la espera de que acabara la contienda. Y aquellos soldados italianos despertaban en muchas chicas, como Ana María, un especial sentimiento.

La filmografía de la joven estrella italiana llegó a exhibirse en los Estados Unidos, adonde ella viajó seguidamente, después de las buenas críticas recibidas por su papel en Mañana será tarde. Teresa fue una producción norteamericana, que se rodó con exteriores en Italia y en Nueva York. Y en 1953 se convertía en pareja en Historia de tres amores de un afamado Kirk Douglas, que las enamoraba desde la pantalla con su simpática sonrisa y el hoyito de su barbilla. Ana María Pier Angeli, que es como la rebautizaron los productores americanos, rompiendo en dos su apellido, no fue ajena a esa atracción que despertaba el famoso Espartaco del séptimo arte. Y vivieron un romance, cuya difusión en las publicaciones no hizo otra cosa que aumentar la notoriedad de la italiana.

Aquel Hollywood de mitad de los años 50 estaba en su apogeo, deslumbró a Ana María Pier Angeli y, sobre todo, fue donde no escondió sus sentimientos, primero por lo contado con Kirk Douglas, que le llevaba unos años, y después por la aparición en su vida de un sex symbol masculino: James Dean, que con sólo tres películas, fue el gran ídolo que sólo su temprana y trágica muerte pudo destruir.

Transcurría 1954 cuando James Dean, Jimmy en la intimidad, encontró en Ana María al tipo de mujer que más había deseado hasta entonces. Y hasta tras salir con ella varias veces albergar la ilusión de casarse. La madre de Ana María, que había acompañado a su hija en ese viaje a Los Ángeles, se informó de quién era aquel pretendiente, sin importarle la fama que pudiera arrastrar. Lo primero que no le gustaba de él era su estela aventurera, y que bebiera y fumara a todas horas, corriera a gran velocidad con sus coches y encima que no fuera católico. Le prohibió a Ana María que saliera más con él, quien se encontraba rodando una de sus tres películas de éxito: Al este del Edén. Ana María aceptó el consejo materno y cuando se lo hizo saber, él, enfurruñado, la emprendió a golpes, se dijo, con la delicada actriz.

James Dean se había tomado aquella relación muy en serio, habló con la madre de su enamorada y no la convenció. Poco después de aquella ruptura que tanto desairó a James Dean, llevándolo un tiempo a darse más a la bebida por no haber conseguido llevar a la actriz al altar, ella se enamoró de un cantante de éxito, Vic Damone, que procedía de una familia de ascendencia italiana, era católico y resultó ser del agrado de la madre. Se casaron el 25 de noviembre de 1954. Enterado de la fecha, Dean se plantó encima de su moto, modelo de gran cilindrada, a las puertas del templo donde se celebraba el acontecimiento nupcial, la boda de la mujer que amaba, armando un considerable ruido con el motor para que lo escucharan los novios.

Luego de aquel modo de rebelarse, James escribió una carta a Ana María: "Deseo mi amada italiana, que seas muy feliz con Vic, porque presiento que yo no viviré muchos años, sé que no le caigo bien a tus padres, por el hecho de que bebo y fumo, y corro en autos de gran velocidad, pero sé que me recordarás tarde o temprano. Se despide cariñosamente, tu eterno amante, Jimmy".

Pier Angeli y Paul Newman en El cáliz de plata | C. Press

Esposa de Paul Newman

Ana María fue madre de un hijo con Vic Damone. Y siguiendo su contrato con la productora hollywoodiense fue coprotagonista de El cáliz de plata, emparejada con Paul Newman, todavía sin ser el galán de galanes como luego fue, precisamente a partir de otra película con la estrella italiana, de 1956, Marcado por el odio. Era la historia de un campeón de boxeo, Rocky Graziano, y ese papel lo iba a hacer en principio James Dean. Su trágica muerte en una carrera de coches lo impidió. Para Paul Newman fue su trampolín al triunfo. Ana María Pier Angeli interpretó a Norma, la esposa abnegada del célebre púgil, que representaba para éste la calma, el amor incondicional que ayudaba al conflictivo boxeador, pilar fundamental en la redención de éste.

Formaron buen tándem Paul y Ana María. Ella ya estaba un tanto cansada de su vida en Hollywood, añoraba Italia. Se despidió de su larga estancia en Los Ángeles rodando Loco por el circo, donde hizo de acróbata junto al cómico Danny Kaye. Y se volvió a Roma, no sin antes gestionar su divorcio de Vic Damone, que obtuvo en 1959, tras cerciorarse que él le era infiel. Le correspondió coronándola también con unos socorridos cuernos. Ya por entonces la naturaleza de la actriz era la de una mujer muy enamoradiza, que había perdido la ingenuidad de cuando hizo Mañana será tarde.

El encuentro con Gutiérrez Caba

Ya en Italia, finalizando la década de los 50, la popularidad de Ana María fue desdibujándose. De 1962 era Sodoma y Gomorra. Año en que contrajo sus segundas nupcias con el compositor cinematográfico Armando Trovaioli, padre de otro hijo con ella. Se separaron en 1966 obteniendo el divorcio en 1969. Para entonces, la estabilidad emocional de la estrella se tambaleaba.

En ese último año citado rodó un filme italiano, Las endemoniadas, en cuyo reparto figuraba Emilio Gutiérrez Caba. No era éste todavía el protagonista que más adelante fue en el cine, pero sí llevaba una carrera intensa por sus apariciones teatrales y televisivas. Fue entonces cuando entre él y Ana María se encendió eso que se llama un tanto cursi "la llama del amor".

El actor descendiente de una larga dinastía escénica, nacido circunstancialmente en Salamanca, de vida discretísima en cuanto a sus intimidades, sólo que se supiera había tenido una novia, la actriz-cantante nacida en Cuba Elsa Baeza, con la que había protagonizado Nueve cartas a Berta, interesante cinta de Basilio Martín Patiño. Tampoco nos enteramos ni de posteriores historias sentimentales ni ésta que ahora descubrimos junto a Ana María Pier Angeli, que era diez años mayor. Atravesaba en aquel 1970, año de su relación con Emilio, una crisis emocional profunda.

Consciente Emilio de esa frágil salud mental de Ana María, a la que invitó a pasar las Navidades aquel año en su casa madrileña, supo que la familia de la actriz la había abandonado por completo. Acudió en busca de ayuda a la embajada italiana, donde no le hicieron maldito caso, tampoco las autoridades consulares, fue a un hospital de Madrid y el director nada pudo hacer por ella, quien seguía en alarmante estado. Desesperado Emilio, renunció a poder lograr que fuera recuperándose. La quería, se había enamorado de ella, sentía su fragilidad, su belleza melancólica, la delicadeza... Pero su mente estaba alejada de toda realidad. Y un día, se fue de Madrid, dejó desconsolado a Emilio, y voló a Los Ángeles.

Se quitó la vida sin olvidar a su amor

Todavía en 1971 rodó una película, que sería la última de su filmografía, compuesta por una treintena de títulos, el de entonces Octamán. Su día a día era entonces penoso, recurriendo a las drogas. En sus momentos en los que no deliraba podía recordar pasajes de su vida. James Dean aparecía en su desvaída memoria de vez en cuando. Había sido su gran amor. En el pasado, llegó a decir esto en una entrevista: "Cuando dormía con mis maridos, tanto con uno como el otro, me imaginaba que era Jimmy (James Dean) el que me hacía el amor".

Desde que se despidió de Emilio, un año antes, lo más probable es que éste fuera su última pareja. En nuestra investigación no hemos dado con otra. Llegado el 10 de septiembre de aquel 1971, atiborrada de barbitúricos, Ana María Pier Angeli entregó su atormentada alma a Dios. Al conocer la noticia, Emilio Gutiérrez Caba lloró con amargura tras haber vivido a su lado aquellos meses de impotencia por no encontrar soluciones a su estado mental.

En cuanto a la posterior biografía sentimental de Emilio, difícil de encontrar datos por su reservado carácter, se casó en 1973 en Londres, en una ceremonia civil, con la modelo y actriz Diana Polakov. A los treinta días se separaron definitivamente. Durante veinte años convivió con Mónica Medina del Palacio. Tras su ruptura, mantuvo una relación de dieciocho años con Ana Montesinos hasta 2022. En la actualidad, el gran actor de ochenta y tres años, notablemente envejecido, que padece insuficiencia respiratoria y ha de ayudarse con un respirador, atraviesa un momento económico difícil al no poder hacer frente a una deuda de hace tiempo con Hacienda de, exactamente, 331.716,79 euros. Recurrió a su expareja Mónica Medina para que le devolviera el piso en el que vive, que está a nombre del actor. Ella asegura que se lo regaló. Pero no existe documento que lo pruebe. Y sugiere que esta actitud de Emilio obedece a la influencia de una mujer relacionada con la obra teatral que últimamente él representa. Y ha pedido dilatar el proceso mientras Gutiérrez Caba no sabe de qué modo solventar su crítica situación.