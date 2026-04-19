Películas sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial hay muchas, se estrenan continuamente, pero pocas parten de una premisa tan original como La habitación de Mariana. Una película basada hasta cierto punto en hechos reales, adaptando la novela Flores de sombra, del escritor israelí Aharon Appelfeld. En su best-seller el autor construye un relato impactante y conmovedor partiendo de sus vivencias de la infancia como superviviente del Holocausto en el territorio de la actual Ucrania.

La trama arranca con la desesperación de una madre judía en Ucrania, quien, en un intento agónico por salvar a su hijo de doce años, recurre a su mejor amiga de la infancia para que lo proteja y lo oculte de la barbarie nazi. El conflicto dramático se intensifica al descubrir que esta amiga es prostituta en un burdel frecuentado por soldados nazis. Una mujer con buen corazón pero carente de instinto maternal y con problemas de alcoholismo, lo que añade una capa de vulnerabilidad y tensión constante a la situación del menor.

El niño es ocultado en un armario empotrado, un espacio minúsculo que se convierte en su único refugio y ventana al mundo. A través de las rendijas de la madera, el pequeño es testigo mudo de la guerra, observando el horror que se despliega tanto en las calles ucranianas como en la intimidad de la habitación del burdel.

'La habitación de Mariana'.

El realismo y crudeza de la cinta ofrece una perspectiva diferente del exterminio nazi. La película pone el foco en la mirada del niño y en la compleja psicología de los personajes que lo rodean en un entorno tan hostil. La obra fue rodada íntegramente en ucraniano, obligando a la actriz protagonista, la francesa Mélanie Thierry, a estudiar el idioma durante dos años para lograr una interpretación auténtica.

La actriz durante una entrevista con Es Cine nos contaba precisamente el "desfase" que hay en los sucesos de la película con la realidad actual. Un niño ucraniano que espera la llegada de los rusos para que lo salven. Y las mujeres, ¿qué pasará con ellas cuando los rusos sepan que han tenido relaciones con nazis?

Pincha en el vídeo para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de La habitación de Mariana.