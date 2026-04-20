Se estrena en cines el 17 de abril La Momia de Lee Cronin, una nueva interpretación del mítico monstruo del cine de terror en clave moderna. Esta vez, como en El Exorcista, la momia es una niña desaparecida en El Cairo que regresa a su casa de Nuevo México varios años después... un poco cambiada.

En la crítica de Juanma González (@confecinepata) para el canal @LDCultura te contamos qué tal está la película producida por James Wan (Expediente Warren) y Jason Blum (Insidious), de las cuales también bebe la nueva momia, y presentada por Warner Bros.

Pero lo importante aquí es el gore y el "body horror"; aspecto en el que La Momia de Lee Cronin se muestra espantosamente real. La película del director de Evil Dead. El Despertar es un carnaval de carne, uñas rotas y otras lindezas que hará las delicias de los fans más acérrimos. ¿Funciona todo igual de bien que la sangre en la película? En eso consiste esta videocrítica.

La joven hija de un periodista desaparece en el desierto sin dejar rastro—ocho años más tarde, la familia rota se conmociona cuando ella es devuelta a ellos, y lo que debiera haber sido una reunión jubilosa se convierte en una auténtica pesadilla. La película está protagonizada por Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, con Veronica Falcón. La película está escrita y dirigida por Cronin, y producida por James Wan, Jason Blum y John Keville. Los productores ejecutivos son Michael Clear, Judson Scott, Macdara Kelleher y Lee Cronin.