'La Momia' más terrorífica y un secuestro real: los estrenos que están dando que hablar esta semana

La cartelera de esta ocasión mezcla sangre, humor gamberro y suspense basado en hechos reales, con propuestas pensadas tanto para los amantes del miedo como para quienes buscan entretenimiento ligero.

Juanma González ha repasado en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio los principales estrenos que llegan a cines y plataformas, con especial atención a una nueva versión de La Momia que apuesta por el terror más explícito, que "no se corta a la hora de mostrar sangre, sustos y escenas especialmente incómodas".

La Momia más oscura y cercana al terror clásico

El gran estreno de la semana es La Momia, dirigida por Lee Cronin, un cineasta que se está consolidando dentro del género de terror.

En esta nueva versión, la historia gira en torno a una niña que desaparece en El Cairo y reaparece años después en circunstancias inquietantes. Su regreso desencadena una situación cada vez más perturbadora dentro del entorno familiar.

La película recupera elementos clásicos del cine de posesiones, pero los traslada al universo de la mitología egipcia. Según el análisis de González, el resultado es una cinta que, en sus palabras, "no se corta a la hora de mostrar sangre, sustos y cosas desagradables", con un tono que combina el terror con "un sentido del humor negro bastante puñetero".

Además, el reparto cuenta con la actriz española Laia Costa, que interpreta a la madre de la niña en una historia que combina tensión doméstica y escenarios desérticos.

Comedia disparatada y suspense inspirado en hechos reales

Entre los estrenos también destaca Balls Up, una comedia disponible en plataformas que apuesta por el humor más irreverente y situaciones absurdas.

La trama sigue a dos amigos que, tras perder su empleo, acaban envueltos en una cadena de problemas que los lleva hasta Brasil, donde tendrán que enfrentarse a consecuencias inesperadas.

De ella, Juanma González apunta que es una película con "humor muy básico, muy de amigos metidos en líos", que "funciona por la química entre los protagonistas", aunque sin ir mucho más allá.

Prime Crime: A True Story

El tercer estreno de la semana es un thriller basado en un suceso real ocurrido en los años setenta, en el que un hombre decidió secuestrar a un empleado bancario tras sentirse engañado por un préstamo.

La película recrea el ambiente de aquella época y juega con la ambigüedad moral de los personajes, planteando preguntas sobre la justicia, la culpa y las decisiones desesperadas. En palabras de Juanma, es una historia que permite "jugar con las dos versiones, la del que parece víctima y la del que parece culpable".