Muere Patrick Muldoon, conocido por sus papeles en 'Melrose Place' y 'Starship Troopers'

El mundo del cine y la televisión estadounidense despide a uno de los rostros más habituales de la década de los noventa. Patrick Muldoon, intérprete famoso por su participación en títulos como Starship Troopers: Las Brigadas del Espacio o la mítica serie Melrose Place, ha fallecido a los 57 años. Según ha informado el medio especializado Deadline, el también productor perdió la vida el pasado domingo a causa de un ataque al corazón.

Su círculo más cercano ha destacado su personalidad y bondad en su despedida. Un amigo declaró al citado portal que el artista era un hombre "infinitamente generoso, con su poesía, su humor y su inconfundible presencia". Asimismo, subrayó su amor por los animales y las personas, afirmando que poseía "la rara cualidad de hacer que los demás se sintieran seguros y valorados". En este sentido, ha añadido que se mostraba siempre "elegante, carismático, lleno de vida" y que solía afrontar su rutina diaria "con un espíritu rockero que vivía al máximo".

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en la localidad de San Pedro, situada en el estado de California, Muldoon comenzó a forjar su trayectoria artística de forma temprana, concretamente durante su etapa como estudiante en la Universidad del Sur de California. Sus primeros pasos profesionales se materializaron en un par de episodios de la popular comedia ¿Quién es el Jefe?, emitida en 1984. Tiempo después de completar su graduación académica en 1991, obtuvo un papel en tres capítulos de la aclamada ficción juvenil Salvados por la Campana, donde se puso en la piel de Jeffrey Hunter, consolidando así sus apariciones iniciales en la pequeña pantalla.

No obstante, su gran oportunidad televisiva aterrizó de la mano de Days of Our Lives, una longeva y exitosa telenovela norteamericana. En dicho espacio encarnó a Austin Reed durante casi medio millar de entregas repartidas en dos bloques temporales: una primera etapa entre 1992 y 1995, y un regreso posterior entre los años 2011 y 2012. Ya inmerso en la década de los noventa, la fama de Muldoon se multiplicó de manera exponencial gracias a su incorporación al elenco de Melrose Place. En esta producción dio vida al manipulador Richard Hart a lo largo de treinta y cinco episodios, abarcando desde la tercera hasta la quinta temporada.

En lo referente al séptimo arte, su interpretación más icónica tuvo lugar en la gran pantalla bajo la dirección del cineasta Paul Verhoeven. Se trata de su papel como Zander Barcalow en la cinta de ciencia ficción bélica Starship Troopers: Las Brigadas del Espacio, estrenada en 1997. Allí dio vida a un ambicioso piloto de la Flota que ejercía como el principal rival sentimental del protagonista, Johnny Rico. Posteriormente, su carrera fílmica se centró en protagonizar numerosos telefilmes, entre los que figuran títulos como Mala Suerte, Descenso Final o Arañas Devoradoras. Su último trabajo puramente actoral será el thriller criminal Dirty Hands, cuyo lanzamiento está previsto para el presente año 2026.

Paralelamente a su labor delante de las cámaras, Muldoon construyó una sólida carrera entre bastidores ejerciendo como productor ejecutivo. En los últimos años, su nombre figuró en los créditos de importantes largometrajes como Arkansas, El Contador de Cartas o Marlowe. De igual modo, se encontraba involucrado en el rodaje de Kockroach, una ambiciosa película rodada en Australia y protagonizada por estrellas de renombre internacional como Chris Hemsworth y Taron Egerton, lo que demuestra su capacidad de trabajo y dedicación al sector audiovisual hasta el momento de su repentino fallecimiento.