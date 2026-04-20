Ya hay fecha para el rodaje de la nueva película de Woody Allen en Madrid

El director neoyorquino Woody Allen ha elegido Madrid para llevar a cabo su próximo proyecto cinematográfico. Según ha confirmado la Consejería de Cultura, el veterano cineasta comenzará a rodar el 5 de octubre de este mismo año su película número cincuenta y uno, que por el momento cuenta con el título provisional de Wasp 2026.

Esta nueva producción internacional cuenta con el respaldo institucional y el patrocinio directo tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital. En concreto, el Ejecutivo regional presidido por Isabel Díaz Ayuso ha formalizado un contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros, una inversión estratégica diseñada para fomentar el turismo y la imagen de la región en el exterior a través del indudable tirón mediático del realizador.

Una de las cláusulas más destacadas de este acuerdo de financiación es la exigencia de que el nombre de la capital figure de manera explícita en la denominación definitiva de la obra. Además, desde el Ejecutivo madrileño han detallado que la cinta se rodará íntegramente en la Comunidad, lo que garantizará que los paisajes, las calles y el patrimonio cultural actúen como un gran escaparate de alcance global.

Con este largometraje, Woody Allen continúa su exitosa tradición de rendir homenaje a grandes urbes europeas a través de la gran pantalla, una fórmula que aúna la narrativa romántica o cómica con una inmejorable proyección internacional. En el pasado, el director ya ha capturado la esencia de otras ciudades españolas y del continente en aclamadas películas como Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona, rodada en la capital catalana, o la más reciente Rifkin's Festival, que supuso un tributo a la ciudad de San Sebastián y a su prestigioso certamen de cine.

La atracción de rodajes de esta magnitud consolida a Madrid como un firme polo de atracción para la industria audiovisual. Este tipo de proyectos no solo muestran una imagen de dinamismo y apertura económica al mundo, sino que también generan un impacto directo y muy positivo en sectores como la hostelería, el transporte y los servicios técnicos, reafirmando los beneficios de una política basada en la libertad de empresa y el apoyo al mercado cultural.