En una nueva entrega de Prohibido contar ovejas en esRadio, el equipo liderado por Felipe Couselo, junto a Juanma González y Dani Palacios, completan su exhaustivo repaso a la historia de la productora Cannon Films. Este especial, titulado Electric Boogaloo en honor a una de las secuelas más icónicas del grupo, analiza el ascenso y la estrepitosa caída del imperio forjado por los primos israelíes Menahem Golan y Yoram Globus, figuras clave para entender el cine de explotación de los años 80.

Todo está centrado en la competición terrenal por hacerse con la taquilla mediante dos películas paralelas sobre la lambada, ese célebre baile extraído directamente de nuestros recuerdos de los noventa. Y es que los dos primos discutieron casi por primera vez debido a la inminente ruina de la productora y su debilidad por la lambada: ambos acabaron planeando dos proyectos paralelos y separados que se estrenaron de manera simulténea.

Bien es cierto que los precedentes (musicales) estaban ahí. En efecto, la Cannon no solo había cultivado las pelícuals de guerra de Chuck Norris o las de justicierons urbanos de Charles Bronson. Breakin' 2: Electric Boogaloo detectó bien las tendencias y generó, como es habitual en la marca Cannon, un film de una rentabilidad asombrosa, en este caso a costa del baile de moda: el breakdance. A estas alturas, la productora conseguía vender proyectos en el Festival de Cannes basándose únicamente en un póster llamativo, antes incluso de tener un guion escrito.

Pero todavía quedaba salsa ninja por remover en la historia de la Cannon, y en este segundo especial de Prohibido contar ovejas ahondamos en la figura del mítico Michael Dudikoff, protagonista de la saga El guerrero americano. Originalmente pensada para Chuck Norris, quien rechazó el papel por no querer ocultar su rostro tras una máscara, la película acabó convirtiéndose en un éxito sorpresa que generó múltiples secuelas. La saga de Sam Fistenberg cosechó otro éxito fenomenal para la Cannon... pero aún quedaba lo peor.

Nos referemios a los golpes de gracia debido a la excesiva ambición mal gestionada. Al intentar competir con las grandes majors de Hollywood, la Cannon se embarcó en proyectos de presupuesto grande que no obtuvieron el retorno esperado. Masters del universo, con Dolph Lundgren, intentó emular el cine de aventuras de la época, pero quedó lastrada por efectos visuales deficientes y un product placement de comida rápida que rozaba lo absurdo.

Pero lo peor llegó con Superman IV: En busca de la paz. Christopher Reeve aceptó retomar el papel bajo la promesa de que la Cannon financiaría otros proyectos personales, pero los recortes presupuestarios durante el rodaje fueron tan drásticos que la película se convirtió en un fracaso crítico y técnico evidente. Los cromas fallidos y el reciclaje de planos terminaron por hundir el prestigio de la franquicia y aceleraron la ruptura entre los dos primos, quienes finalmente separaron sus caminos profesionales en 1989.

Ahí estaban Jean Claude Van Damme y Michael Dudikoff para compensar con una serie de producciones salerosas de la Cannon mucho más sucintas en presupuesto y pingües en beneficios rápidos. Pero la maldición estaba echada y ni siguiera contratos con talentos como el director Tobe Hooper, que produjo tres peliculas de terror con los primos que ahora han alcanzado culto (ahora, no entonces: en efecto, fracasaron) compensaron la sangría. Nos referimos a La matanza de Texas 2, Lifeforce (Fuerza vital) y el remake Invasores de Marte. De todas ellas damos buena cuenta en el programa.

El esperpéntico duelo final de la lambada, con limusinas cruzándose frente a los cines durante una tarde de estrenos simultáneos, puso el punto final a una de las etapas más creativas de la historia del cine independiente, cuya historia merece la pena contar y cuyo legado reivindicar.