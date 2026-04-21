Woody Allen comenzará a rodar su película ambientada en Madrid en octubre

El director Woody Allen comenzará a rodar su próxima película en Madrid el 5 de octubre de este año, denominada provisionalmente Wasp 2026. Se rodará íntegramente en la comunidad.

Una de las condiciones era incluir Madrid en el título, según el contrato de patrocinio de 1,5 millones de euros de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, con el director neoyorquino para fomentar el turismo en la región en su película número 51.

Woody Allen ha rodado en el pasado películas como Midnight in Paris, Rifkin's Festival, que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián, y Vicky Cristina Barcelona, en la capital catalana.