En este nuevo programa del podcast de cine Par Impar, Juanma González y Dani Palacios reciben a la escritora Mayte Navales para conversar sobre Carrie, la gran adaptación de Stephen King que realizó Brian De Palma en el año 76, y también de heroínas (y villanas) del cine como la que protagoniza su nuevo proyecto, La ahorcada, una obra de terror con la que podemos establecer similitudes y que se estrena también en cines protagonizada por Amaia Salamanca.

Carrie es una verdadera orgía de pantalla partida y planos secuencia, además de iconografía religiosa, son herramientas que el director utilizó para generar una tensión insoportable en escenas icónicas como el baile de graduación y lo convierten, en esenia, sobre un relato sobre la maldad humana.... pero no tanto la de Carrie sino de los demás, y cómo esta se ensaña con los más débiles.

No te olvides de seguir el podcast Par-Impar de esRadio, disponible en todas las plataformas, y dar like al vídeo. Déjanos también tu comentario y sigue el canal @LDCultura y activa la campanita para próximas actualizaciones.

Una atmósfera de terror gótico contemporáneo en una historia que es, en esencia, un relato sobre la maldad humana y cómo esta se ensaña con los más débiles. Pero también una cinta con una imaginería religiosa crítica y una representación atrevida de la mujer: Carrie se convierte de un ser desvalido a una fuerza de la naturaleza brutal, pero De Palma no escabulle su habitual mirada recreativa y hasta malsanamente erótica. La escena inicial en el vestuario femenino es prueba de ello.