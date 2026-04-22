Huelga decir que Stanley Kubrick soporta el paso del tiempo. Y como el algodón, no engaña, por mucho que sus filmes soporten revisiones, interpretaciones, estudios e incluso conspiraciones. Barry Lyndon, uno de sus más notorios fracasos de taquilla, es uno de ellos. Y la llegada del 50 aniversario del filme, celebrado por la editorial Notorious con uno de sus habituales volúmenes profusamente ilustrados, es muestra de ello.

Barry Lyndon. El libro del 50 aniversario profundiza de la mano de autores como Iván Cerdán Bermúdez, Antonio José Navarro y Juan Andrés Pedrero Santos en los secretos de una de las obras más personales del autor. Una obra maestra de insondable pictoricismo, cuya estética tenebrosa con luz natural del legendario John Alcott, el diseño de producción de Ken Adam… El filme es una muestra del talento técnico y artístico del cine británico y norteamericano de la época en todos sus estratos.

Barry Lyndon cumple medio siglo | Notorious

Articulando el análisis en torno al cine como compendio de las demás artes, el libro habla de la novela y todas las fases de producción del filme, junto a un compendio gráfico de imágenes que, en esta ocasión, fueron especialmente difíciles de reproducir debido al mencionado tenebrismo del filme. Y es que la intención de Kubrick fue reproducir la Europa del siglo XVIII "tal y como se vio en su momento", tanto visual como moralmente.

Kubrick depositó en su descreído filme, basado en La suerte de Barry Lyndon de William M. Thackeray, su carácter obsesivo y perfeccionista para reproducir, mediante localizaciones reales y no decorados, la Inglaterra e Irlanda de aquel siglo. También registrar la vida en interiores sin luz eléctrica, utilizando luz de velas y objetivos de cámara creadas por Zeiss para que la NASA pudiera fotografiar el lado oscuro de la Luna en el programa Apolo.

Interior de Barry Lyndon. El libro del 50 aniversario | Notorious

El fin del romanticismo, en definitiva, a través de la carrera hacia delante de un impostor de origen humilde que consigue formar parte de la nobleza gracias al matrimonio con una joven de posición elevada. Y un rodaje tan complicado y prolongado como cabe esperar en Kubrick, que llevó a la crisis nerviosa a sus actores protagonistas.

El filme llegó después de la mítica La naranja mecánica, estrenada con enorme polémica (y éxito) en 1971. Y no logró, pese a ser rentable, convertirse en el éxito esperado debido precisamente a ese registro intimista y satírico, un tanto diferente de la adaptación anterior. Kubrick perdió la financiación de su ansiado filme sobre Napoleón y redirigió sus energías hacia este otro proyecto de época en el que nos presenta, como en el caso de Alex DeLarge, a un héroe que parece ser un compendio de atribuciones negativas.

Premiada con cuatro Oscar (Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora), fue nominada también a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion adaptado, este último también de Stanley Kubrick.