La ahorcada es un thriller de terror sobrenatural que supone un cambio de registro para su director, Miguel Ángel Lamata (Los futbolísimos, Nuestros amantes). Partiendo de la novela de Mayte Navales, el film protagonizado por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega plantea el acoso de una fantasma con malas intenciones a la casa de un padre divorciado y mujeriego.

Un giro a los thrillers domésticos de los noventa como Mujer blanca soltera busca o La mano que mece la cuna pero con el consiguiente giro sobrenatural y una clara orientación al terror como El sexto sentido. El resultado es una película que no se ahorra giros oníricos y posesiones, pero con un cariz clásico que no excluye los sustos y algún arrebato sangriento.

En esta crítica de @LDCultura, Juanma González (@confecinepata) comenta la película, que se estrena en salas este 22 de abril. Deja tu comentario y sigue el canal, dando clic a la campanilla para que te avisemos de próximas actualizaciones. ¡Y no te olvides de dar "me gusta"!.

La sinopsis oficial te cuenta de qué va este thriller de terror: Una cantautora se suicida en el jardín de su amante después de ser abandonada por éste. Pero su fantasma se queda en la mansión. Sus ansias de venganza desencadenarán una espiral de locura, horror y muerte que convertirá la vida de la familia en un infierno. Sólo la pequeña Patti, médium espiritista, entenderá la naturaleza del Mal al que se enfrentan…

Un título a contracorriente pero enteramente comercial con una elegante y trabajada puesta en escena y una nueva clase de monstruo con las bellas facciones de la protagonista de Sin tetas no hay paraíso. En la videocrítica te contamos qué tal está la película dirigida por Miguel Ángel Lamata que se ha estrenado en salas el 22 de abril.