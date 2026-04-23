Elegidos los nuevos Crockett y Tubbs: Michael B. Jordan y Austin Butler protagonizarán 'Corrupción en Miami'

El actor estadounidense Austin Butler y el oscarizado Michael B. Jordan protagonizarán la adaptación a la gran pantalla de Miami Vice, la serie de televisión de la década de 1980 que explora el glamour y la corrupción de Miami.

Ambos artistas han firmado para interpretar a Ricardo Rico Tubbs (Jordan) y Sonny Crockett (Butler), dos detectives encubiertos que se infiltran y combaten el narcotráfico y otros elementos criminales en el sur de Florida, según informó este miércoles la revista Deadline.

El proyecto tendrá por título Miami Vice '85 y prevé su estreno el 6 de agosto de 2027 a través de Universal Pictures.

Michael B. Jordan en Black Panther



Esta versión al cine de la serie de televisión que alcanzó la popularidad en EEUU por los trajes de colores pastel que usaban los protagonistas, estará inspirada en el episodio piloto y la primera temporada de la serie policial.

Michael Mann ya realizó en 2006 una adaptación de la serie para la gran pantalla protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx.

Tras alzarse este año con el Óscar a mejor actor por su aclamada doble interpretación en Sinners (Los Pecadores), Jordan dirigirá, protagonizará y producirá una nueva versión de Thomas Crown Affair (El caso Thomas Crown) para Amazon MGM.

Austin Butler en Elvis



Por su parte, Butler, quien estuvo nominado a los premios más prestigiosos de la Academia del cine por su actuación como Elvis Presley en 2022, ha aparecido en grandes proyecciones, como la segunda parte de Dune, y protagonizará un suspense policíaco llamado Enemies, cuyo estreno está previsto para el próximo agosto.